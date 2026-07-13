Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

El partido mostró en su página oficial los ganadores de la interna "ordenados de mayor a menor", aunque sólo aparece Bukele, sin cifras ni porcentajes

Los ganadores de las primarias "ordenados de mayor a menor", según indica la web del partido de Bukele, Nuevas Ideas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido Nuevas Ideas (NI) como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que habilitó la reelección indefinida. El mandatario goza de amplia popularidad por su estilo personalista de mano dura en la guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el país.

Nuevas Ideas dio a conocer en su sitio web a los "ganadores, según el total de votos escrutados, ordenados de mayor a menor" de las primarias celebradas este domingo, donde se muestra una fotografía de Bukele con la leyenda "presidente". En la página no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

El mandatario tiene 44 años y lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo. Ahora fue habilitado para ir en busca de un tercero por una polémica reforma constitucional

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre próximo, de acuerdo con el calendario electoral.

El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una "muerte de la democracia". Ya en 2024 la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo judicial.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025 (aprobada en tiempo récord) amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con diversas encuestas, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica. Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos. Organizaciones internacionales denunciaron violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.