La Capital | El Mundo | Bukele

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

El partido mostró en su página oficial los ganadores de la interna "ordenados de mayor a menor", aunque sólo aparece Bukele, sin cifras ni porcentajes

13 de julio 2026 · 21:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los ganadores de las primarias ordenados de mayor a menor

Los ganadores de las primarias "ordenados de mayor a menor", según indica la web del partido de Bukele, Nuevas Ideas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido Nuevas Ideas (NI) como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que habilitó la reelección indefinida. El mandatario goza de amplia popularidad por su estilo personalista de mano dura en la guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el país.

Nuevas Ideas dio a conocer en su sitio web a los "ganadores, según el total de votos escrutados, ordenados de mayor a menor" de las primarias celebradas este domingo, donde se muestra una fotografía de Bukele con la leyenda "presidente". En la página no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

El mandatario tiene 44 años y lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo. Ahora fue habilitado para ir en busca de un tercero por una polémica reforma constitucional

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre próximo, de acuerdo con el calendario electoral.

El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una "muerte de la democracia". Ya en 2024 la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo judicial.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025 (aprobada en tiempo récord) amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con diversas encuestas, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica. Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos. Organizaciones internacionales denunciaron violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

Noticias relacionadas
Francia atraviesa la tercera ola de calor desde que comenzaron a subir las temperaturas y la Torre Eiffel cierra sus puertas al público de forma anticipada durante este fin de semana.

El calor azota a Europa: cerraron la Torre Eiffel y los principales museos de París

un aeropuerto de florida ahora se llama presidente donald j. trump

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El niño argentino Lucas Gámez fue hallado sin vida bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira tras el terremoto que sacudió al norte de Venezuela.

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros

doble atentado explosivo en siria durante la visita de emmanuel macron

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Lo último

La selección argentina ya se aseguró en el Mundial un premio de 27 millones de dólares

La selección argentina ya se aseguró en el Mundial un premio de 27 millones de dólares

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ovación
Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Un árbitro estadounidense para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Antes de los porotos en serio, a Central se le viene un nuevo amistoso, esta vez ante Unión

Antes de los porotos en serio, a Central se le viene un nuevo amistoso, esta vez ante Unión

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias