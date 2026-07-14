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Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Será el viernes de la semana próxima en Gobernación. El Acueducto Gran Rosario tiene un presupuesto de 32.500 millones de pesos y 18 meses de obra

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

14 de julio 2026 · 06:10hs
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La nueva planta potabilizadora espejo en Granadero Baigorria es una pata estratégica para el montaje del Acueducto Gran Rosario

La nueva planta potabilizadora espejo en Granadero Baigorria es una pata estratégica para el montaje del Acueducto Gran Rosario

El viernes de la semana que viene, la sede local de Gobernación será escenario de la apertura de ofertas de una obra clave para el abastecimiento de agua potable en la región. Se trata de la etapa II del Acueducto Gran Rosario que correrá a lo largo de 12 kilómetros por el noroeste y oeste rosarino en paralelo a avenida Circunvalación. Se estima que una vez concretada la conexión se verán beneficiados unos 225 mil habitantes del área metropolitana. El presupuesto oficial ronda los 32.500 millones de pesos y el plazo de ejecución se estimó en 18 meses. En paralelo, la finalización de la planta espejo ubicada en la planta potabilizadora de Granadero Baigorria avanza a paso lento. Cuenta con toda la infraestructura pero resta completar el empalme electromecánico de las bombas de abastecimiento. Estiman que para mayo del año próximo debería estar en funciones.

El 24 de julio a las 11 en la sede de Gobernación las autoridades provinciales junto a directivos de Aguas Santafesinas participarán de la apertura de los sobres económicos de la licitación para ejecutar la etapa II del Acueducto Gran Rosario.

Quien resulte ganador de la compulsa y sea el adjudicatario deberá montar una enorme tubería de casi un metro de diámetro desde el empalme del acueducto correspondiente a la Etapa I, que está ubicado en la intersección de Circunvalación y calle Salvat en inmediaciones de la ex villa Olímpica, la salida a la autopista a Santa Fe y el sector lindero a barrio Rucci. La población futura beneficiada, para esta nueva etapa, se estima en aproximadamente en 224.452 habitantes.

>>Leer más: La provincia prioriza la etapa final del Acueducto Gran Rosario

Ofertas para una gran obra

El acueducto será construido en una extensión de casi 12 kilómetros y tendrá una serie de empalmes con tuberías existentes, para reforzar el abastecimiento de agua potable a la zona del Gran Rosario, y sectorizar la red los cuales se realizarán en la intersección de las calles Juan José Paso, bulevar Argentino, Eva Perón y Mendoza, todos éstas conexiones ubicadas en el noroeste y oeste rosarino. Luego las cañerías llegarán hasta bulevar Seguí.

A lo largo de la traza se incluye la ejecución de cámaras para alojar válvulas de aire, 17 unidades y para desagüe. Para prever el seccionamiento del acueducto, se deberán construir tres cámaras para cierre por tramos del mismo. Mientras que dentro del predio de la Planta Potabilizadora ubicada en Granadero Baigorria sobre la colectora de Circunvalación y la ruta 11 se deberán construir dos tanques; de acuerdo a las condiciones de operación de la segunda etapa del acueducto.

La obra sin fin. Lampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria vuelve a paralizarse parcialmente por la falta de fondos del gobierno nacional.

La obra sin fin. Lampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria vuelve a paralizarse parcialmente por la falta de fondos del gobierno nacional.

Si bien la que licita la obra es Aguas Santafesinas, el financiamiento de los casi 32.500 millones de pesos vienen del gobierno nacional a través del fideicomiso de infraestructura hídrica, tal como se estableció en el convenio firmado con quien fuera el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el gobernador Maximiliano Pullaro. De lo que resulte en materia de ofertas, luego se abrirá un proceso de análisis de las mismas como paso previo en indispensable para la adjudicación.

>>Leer más: Barrios sin agua: el Acueducto Gran Rosario, una obra inconclusa con 70 años de historia

"Es la obra más importante de agua y saneamiento que se va realizar en la ciudad que empieza a resolver los problemas históricos de la ciudad y de la región. Todavía falta, pero que la inversión que se viene haciendo durante la gestión del gobernador Pullaro desde que asumió y sumada esta obra es histórico para Rosario", marcó la titular de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti para acentuar: "Obras de renovación de redes, mantenimiento en las plantas, la ampliación de la planta potabilizadora en Granadero baigorria y la segunda etapa del acueducto Gran Rosario muestran la prioridad del agua potable y del saneamiento para la gestión provincial".

Planta espejo, la otra pata

En esta línea uno de los proyectos hídricos más trascendentes para la región es la finalización de la planta espejo, así denominada porque está ubicada en la planta potabilizadora de Baigorria y reproducirá el esquema de producción de la que se encuentra en funcionamiento.

La obra civil a cargo de la firma Werk culminó hace meses con módulos que permitirán producir 8 mil metros cúbicos por hora. El problema es que aún resta concretar toda la parte electromecánica de las bombas, cisternas, sistemas complementarios y sectores que constituyen el corazón del sistema. Es decir, la etapa de montaje de bombas, filtros y depósitos de insumos químicos, que le darían funcionalidad a esta nueva planta. Este sector está a un 50 por ciento de concreción, y se estima que podría quedar finalizado para mayo del año que viene.

Como ya se indicó en otras ocasiones, su puesta en marcha fue un compromiso del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (Enohsa), que comenzó en la gestión presidencial de Alberto Fernández, pero fue abastecida a cuentagotas por fondos nacionales; en incluso atravesó varias paralizaciones por falta de recursos. Esta obra beneficiará a 500 mil usuarios.

Acueducto y proyecto integral

El Acueducto del Gran Rosario se inauguró en 2015 a metros del Puente Rosario-Victoria y sobre el ingreso a Granadero Baigorria. En 2022 comenzó la construcción de la losa de hormigón para replicar en espejo la actual planta potabilizadora. En la actualidad el acueducto inaugurado hace casi una década sirve a Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y los barrios del norte rosarino como La Florida, Alberdi, Lomas de Alberdi, Fontanarrosa y Nuevo Alberdi.

El proyecto llegaría con agua potabilizada a Ybarlucea, Funes y luego hacia el sur para ir a Pérez, mejorar barrio Godoy y Villa Gobernador Gálvez. Este acueducto de 90 centímetros de diámetro que correrá desde Circunvalación y Baigorria y está proyectado hasta Uriburu; contempla una cisterna de 10.000 metros cúbicos para el rebombeo a zona sur y más obras en Ybarlucea y Funes con cisternas de almacenamiento y estaciones de rebombeo a redes.

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