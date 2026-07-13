El tiempo en Rosario: martes con marcas en alza rumbo a un "anticipo" de la primavera

Los próximos días tendrían temperatura en aumento hasta llegar a un viernes de 25º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 14 de julio cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 19º, en una semana que tendrá marcas en aumento hasta llegar a un "anticipo" de la primavera, con registros que treparían hasta los 25º.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste, una marca de 8º y cielo parcialmente nublado que se mantendría por la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde se anuncia que seguiría el cielo parcialmente nublado, con una máxima de 19º bajando a 12º en la noche.

El miércoles seguirían los registros en alza, con 20º de máxima y 10º de mínima, y nubosidad variable.

El jueves estaría mayormente nublado con temperaturas casi primaverales: una máxima de 24º y una mínima de 14º.

El viernes seguirían en aumento los registros, con 25º de máxima y 15º de mínima, aunque con probabilidades de chaparrones por la mañana.

El sábado estaría mayormente nublado, con temperaturas entre 19º y 14º.

Para el domingo se anticipa una máxima de 18º, una mínima de 12º y cielo mayormente nublado.