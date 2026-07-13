La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

Durante la tarde del domingo, un helicóptero pasó por las inmediaciones del Monumento con un especial homenaje al 10 tras la victoria de Argentina

La victoria de Argentina 3-1 ante Suiza para pasar a las semifinales del Mundial 2026 desató la locura que tiñó las calles de todo el país de celeste y blanco. Este domingo, el cielo rosarino fue escenario de una aparición deslumbrante de Lionel Messi, con una camiseta del 10 que sobrevoló la ciudad en un helicóptero .

Miles de personas que disfrutaban la tarde soleada de domingo en Rosario presenciaron la aparición de una camiseta gigante del mejor jugador del mundo para celebrar la victoria en los cuartos de final y palpitar lo que será un histórico duelo ante Inglaterra el próximo miércoles por las semifinales de la Copa del Mundo.

La camiseta gigante de Messi sobrevoló las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, el río Paraná y el mismísimo mural del astro rosarino , apenas unas horas después de que una multitud se acercara al memorial para festejar en plena madrugada.

Unos años atrás, en pleno Mundial de Qatar 2022 , otra camiseta gigante de Messi también sobrevoló los aires de la ciudad en la previa de las semifinales, cuando Argentina venció 3-0 a Croacia y logró su pasaje a la gran final ante Francia.

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Por eso, este año no podía perderse la oportunidad de repetirse. "Antes de jugar las semifinales, subimos también en un helicóptero la camiseta que hoy está colgada en el aeropuerto de Rosario", señaló Pío Drovetta, expresidente comunal de Serodino y uno de los autores de este homenaje al 10 en esta Copa del Mundo de 2026, en diálogo con La Capital.

"Esa camiseta, después de haber salido campeón, tuvo un derrotero por toda la provincia, en distintas fiestas provinciales y en escuelas. Un poco la iniciativa fue la misma que en aquel momento", agregó.

La historia de la camiseta gigante de Messi

Drovetta aclaró que esta camiseta nació en los talleres comunales de Serodino y explicó que Marilina Escani, actual presidenta comunal de Serodino, estuvo al frente "con todo el equipo de los talleres comunales que pusieron manos a la obra para hacer esta, que es un poco más grande, con 22 metros de alto por 14 metros de ancho y que pesa aproximadamente 120 kilos".

En tanto, indicó que utilizaron "la misma percha que en 2022" y reconoció que ya la tenían "preparada para ver si podía aparecer en semifinales". Al respecto, confesó que debían esperar al "momento indicado" debido a las "condiciones del tiempo, especialmente con el viento, ya que tiene que haber menos de cinco nudos".

"El piloto me llamó el domingo y dijo que era el día. Había una ventana muy buena, el sol estaba espectacular y no había nubes. Así que fue a buscar la percha a Serodino; de allí la llevan al banquito de San Andrés. Con el acompañamiento de Marilina, Daniel, Juan Bautista y Santiago, llevamos la camiseta en lancha desde San Lorenzo hasta el banquito de San Andrés", describió Drovetta sobre el operativo que se llevó a cabo.

La 10 sobrevoló Rosario

Una vez que la camiseta llegó al helicóptero, fue extendida y comenzó a sobrevolar los aires de Rosario con Pío Cabrera como piloto, a quien Drovetta le agradeció por su colaboración junto a todo el CCREP, la cooperativa que colabora con el helicóptero.

"La parte más emotiva a la que uno apunta es fundamentalmente a mostrar la importancia de los talleres comunales y de gente que se pone manos a la obra en construir algo tan gigante que se pueda subir en un helicóptero", valoró el expresidente comunal.

Finalmente, destacó que este homenaje a Messi "representa el apoyo del lugar de su nacimiento" y que la camiseta "fue expuesta en el río Paraná para mostrar todo lo lindo de la región y posicionar a Rosario y a la provincia de Santa Fe en el mundo", además de enviarle un impulso al 10 y "llevarle un mensaje de aliento de toda la provincia y todo el país a él y a toda la selección argentina".

"Es lo que nos motiva siempre a tener este tipo de muestras de cariño por lo que representa el fútbol para todos los argentinos", remarcó en diálogo con este medio.

La repercusión en todo el mundo

Drovetta confesó que realizaron este homenaje con "una expectativa muy alta" porque, durante su trayecto en lancha, vieron que "toda la Ribera de Rosario estaba llena de gente, con algunos barcos de la Armada que estaban visitando, mucha familia y mucha gente".

"La verdad es que no tiene nombre lo que está sucediendo. Estamos teniendo notificaciones de distintos lugares del mundo, de Alemania y de Francia, que quieren saber cuándo se levanta nuevamente porque quieren venir a tomar nota de ello", reveló el expresidente comunal de Serodino, que resaltó que la viralización en redes sociales les "llenó el corazón" y les "hace creer que cuando uno tiene ganas, fuerza y una motivación adicional, se pueden lograr las cosas".

"No hay que darse nunca por vencidos. Y si estamos vencidos, no pensar que lo estamos y seguir luchando y sacrificándonos para lograrlo. Me parece que ese es el mensaje principal que tenemos que dar a la sociedad; el fútbol y Leo -Messi- nos marcan eso. Las expectativas superaron lo que uno estaba esperando y las redes y los medios de comunicación así lo reflejan", concluyó Drovetta.