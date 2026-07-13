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Cuando todo es ya: la urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

En un mundo acelerado. el amor, el dolor, los duelos, la tristeza, la ansiedad se tapan con "soluciones" rápidas que pueden complicar aún más la existencia

13 de julio 2026 · 13:03hs
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La angustia y el dolor no siempre se resuelven rápido. Es necesario pedir ayuda y trabajar en cada proceso 

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No vivimos solamente en una época acelerada. Vivimos en una época que nos convence de que todo debe resolverse de inmediato. Un mensaje que tarda en responderse genera ansiedad. Un dolor debe desaparecer hoy. Una tristeza necesita ser eliminada cuanto antes. Dormir mal una noche parece exigir una solución farmacológica inmediata.

La tecnología ha transformado profundamente nuestra relación con el tiempo. Nos acostumbramos a la gratificación instantánea: compras en un clic, series sin espera, respuestas inmediatas y una disponibilidad permanente. Sin darnos cuenta, esa lógica también se trasladó a nuestra vida emocional. Sin embargo, la salud mental funciona con otros tiempos.

El duelo necesita tiempo. Los vínculos necesitan tiempo. La psicoterapia necesita tiempo. Incluso muchos tratamientos farmacológicos requieren semanas para mostrar sus beneficios. No existe una pastilla capaz de reemplazar un proceso psicológico, un cambio de hábitos o la elaboración de una pérdida.

La app de citas Tinder y una opción que ya da que hablar entre sus usuarios.

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En este contexto, los psicofármacos ocupan un lugar cada vez más visible en la conversación pública. Lejos de demonizarlos, es importante reconocer que constituyen herramientas terapéuticas valiosas cuando están correctamente indicados. Pero también es necesario preguntarnos qué ocurre cuando comenzamos a esperar que todo malestar desaparezca de inmediato y que toda emoción incómoda deba ser silenciada.

Como psiquiatra, observo con frecuencia personas que llegan al consultorio convencidas de que ya no pueden tolerar la ansiedad, el aburrimiento, la frustración o la incertidumbre. Y sin embargo muchas veces el verdadero desafío no consiste en hacer desaparecer esas emociones, sino en aprender a transitarlas sin que definan quiénes somos.

El valor de la espera

Quizá una de las tareas más importantes de nuestro tiempo sea recuperar el valor de la espera. Recordar que no todo puede resolverse hoy, que algunas heridas cicatrizan lentamente y que el bienestar psicológico rara vez es instantáneo.

Pero también necesitamos recuperar algo más profundo: el valor del encuentro. Ninguna pantalla puede reemplazar la calidez de una mirada que comprende. Ningún mensaje puede transmitir completamente la tranquilidad de una mano que acompaña. Ninguna inteligencia artificial, por sofisticada que sea, puede sustituir el silencio compartido entre dos personas que simplemente deciden quedarse.

Los vínculos verdaderos no se construyen solo en los momentos felices. Se fortalecen cuando atravesamos las diferencias, cuando aprendemos a tolerar aquello que nos incomoda del otro, cuando comprendemos que amar también implica aceptar que nadie responde exactamente a nuestras expectativas.

No todo se reemplaza

Vivimos en una cultura que muchas veces nos invita a descartar personas con la misma rapidez con la que cambiamos una aplicación del teléfono. Si algo molesta, se reemplaza. Si un vínculo exige esfuerzo, se abandona. Si alguien piensa distinto, se bloquea. Sin embargo, las relaciones humanas necesitan justamente lo contrario: tiempo, paciencia, diálogo y la capacidad de reparar.

También necesitamos reconciliarnos con nuestro propio cuerpo. Escucharlo en lugar de exigirle un rendimiento permanente. Comprender que el cansancio no siempre es un enemigo, que las lágrimas no siempre son un síntoma y que el sufrimiento, aunque nunca deseable, forma parte de la condición humana.

La salud mental no consiste en sentirnos felices todo el tiempo. Consiste en desarrollar la fortaleza suficiente para atravesar la alegría con gratitud y el dolor con esperanza; en aceptar que la vida alterna momentos de calma y de tormenta, y que ambos tienen algo para enseñarnos.

Cómo bajar un cambio

Quizá el mayor desafío de nuestra época no sea ir más rápido, sino volver a detenernos. Mirarnos a los ojos. Escucharnos sin interrupciones. Permanecer cuando el otro atraviesa un momento difícil. Recuperar conversaciones largas, abrazos sinceros y el valor de estar presentes.

Porque, al final, la salud mental no se construye únicamente dentro de un consultorio. Se construye cada día, en la manera en que nos hablamos, en cómo cuidamos nuestros vínculos, en la paciencia que ofrecemos a quienes amamos y también en la compasión con la que aprendemos a tratarnos a nosotros mismos.

Tal vez el verdadero antídoto contra la inmediatez no sea hacer menos cosas. Tal vez sea volver a darle tiempo a aquello que realmente sostiene una vida: los afectos, los encuentros, la palabra, la escucha y la posibilidad de permanecer, incluso cuando no todo resulta fácil.

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