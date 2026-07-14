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La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses

El Indec informó que la inflación fue del 1,9%. Por tercer mes consecutivo se produjo una desaceleración. Los alimentos y bebidas evolucionaron por debajo del promedio. Recreación, vivienda y salud encabezaron las subas

14 de julio 2026 · 16:14hs
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Ir al supermercado se volvió una búsqueda de precios y descuentos

LA CAPITAL / Celina Mutti Lovera

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Los precios al consumidorumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. De esta forma, la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró una desaceleración por tercer mes consecutivo y cayó por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

La división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue recreación y cultura (4,2%), seguid por vivienda y servicios básicos (3,3%) y salud (2,9%). Alimentos y bebidas alcohólicas evolucionó por debajo del promedio general (1,3%). La de menor, prendas de vestir y calzado (0,4%). La región pampeana fue la región con mayor suba mensual (2,0%) y Cuyo, la de menor (1,6%).

La desaceleración

La última vez que se registró un alza en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue en marzo, cuando se ubicó en 3,4%. A partir de ese mes en adelante, los datos mostraron una tendencia a la baja y alentaron al gobierno a adelantar una inflación que empiece con un 1 adelante para el sexto mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado durante una entrevista televisiva que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses y se lamentó porque el caso de Manuel Adorni impidió que se conocieran otras noticias favorables. El funcionario sostuvo que el gobierno trabaja para que la gente “pueda quedarse tranquila” en que “la inflación seguirá bajando”. Sin embargo, evitó ponerse algún tipo de meta.

Las principales consultoras coincidieron con la mirada del gobierno y esperaban una tercera desaceleración consecutiva y, en su mayoría, pronosticaron un número por debajo de 2%.

Las previsiones

Econviews, por su parte, reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%. En los últimos siete días, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas 4 semanas descendió a 1,1%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Con esta muestra, el análisis expuso que el IPC mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%. El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) y en aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).

C&T estimó lo mismo que el gobierno (1,9%), en el que el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron.

Por otra parte, la inflación de los trabajadores subió 1,7% en junio, tres décimas menos que en mayo. Se trata del registro más bajo desde agosto de 2025, según el más reciente informe del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). Salud (3,3%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) lideraron las subas del mes, lo cual golpea más fuerte a los sectores más desprotegidos. La moderación de precios no logra traducirse en una mejora de los ingresos de los trabajadores, se advirtió.

La variación interanual fue de 32,5%, cortando la aceleración gradual que se venía observando desde octubre pasado. En el primer semestre del año, la inflación acumula 15,8%; de repetirse ese ritmo en la segunda mitad de 2026, el año cerraría con una inflación cercana al 34%.

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