Newell's amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

Newell's extendió el tiempo para no perder los lugares de los abonos, con descuentos especiales, hasta el 20 de julio

La renovación de abonos en Newell's puede llevarse adelante de manera 100% online, desde el portal de socios

Impulsando la premisa “ la mejor manera de ayudar a Newell's es siendo socio”, que lleva adelante la dirigencia rojinegra, el club está intensificando acciones muy importantes. Bajo la consigna “ sentí el corazón, hacete socio ”, la institución busca seguir afirmando lazos con su comunidad con nuevas herramientas digitales, más rápidas y sencillas, beneficios exclusivos, experiencias, y una campaña para seguir haciendo crecer la masa societaria.

En ese marco, la entidad del Parque anunció la extensión del tiempo para renovar los abonos para el torneo Clausura 2026 hasta el 20 de julio , manteniendo los precios vigentes, los descuentos por renovación y la reserva del lugar para quienes ya son abonados.

La renovación puede llevarse adelante de manera 100 % en línea, desde el portal de socios , y se puede pagar en seis cuotas sin interés, con todas las tarjetas, todos los bancos y todos los días.

Además, quienes abonen con tarjeta de débito o presencial en efectivo accederán a un 10 % de descuento.

En función de esa estrategia, la Lepra puso en funcionamiento el nuevo portal de socios, una plataforma que permite realizar la mayoría de las gestiones de manera simple, rápida y 100 % online. Desde allí es posible asociarse, incorporar integrantes al grupo familiar, adherirse al débito automático, gestionar planes de pago, renovar abonos y administrar la cuenta.

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