El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

Los comercios bajarán sus persianas para que empleados y clientes puedan llegar a ver el encuentro de Argentina. Algunos abrirán también más temprano, a las 8.30

El objetivo es permitir que el personal de comercios del centro llegue a tiempo a sus casas pero también por seguridad, ya que durante los partidos las calles suelen quedar vacías.

El partido de la selección argentina de este miércoles a las 16 modificará la rutina comercial en el centro de Rosario . La mayoría de los locales atenderá en horario corrido desde la mañana y cerrará alrededor de las 15.30 , media hora antes del inicio del encuentro.

El objetivo es permitir que el personal llegue a tiempo a sus casas pero también se tomó esa determinación por una cuestión de seguridad , ya que después de esa hora las calles suelen quedar prácticamente vacías.

El presidente del Centro Comercial Calle San Luis, Guillermo Gulam, explicó que la mayoría de los negocios abrirá entre las 8.30 y las 9 , un poco antes del horario habitual, para compensar el cierre anticipado. "La mayoría abre de 8.30 a 15.30 corrido", señaló. Habitualmente, los comercios del sector levantan sus persianas entre las 9 y las 10 .

Además, comentó que los comerciantes analizan implementar promociones durante las primeras horas del día para incentivar las compras antes del partido. La intención es concentrar el movimiento comercial en la franja matutina, cuando se espera la mayor circulación de clientes.

La decisión de cerrar temprano también será adoptada por la mayoría de los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad. Según indicaron desde el sector, el flujo de peatones cae de manera marcada cuando juega la selección, por lo que mantener los locales abiertos deja de ser rentable y, además, genera preocupación por la seguridad al quedar pocos comercios funcionando.

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Impacto en ventas

La presidenta de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de Rosario, Begoña Amitrain, sostuvo que el Mundial también empieza a reflejarse en algunos rubros vinculados al consumo deportivo. En ese sentido, señaló que las casas de deportes vienen registrando un incremento en las ventas a medida que avanza la selección argentina en el torneo.

En la misma línea, el referente de Amigos de la Peatonal Córdoba, Nelson Graells, confirmó que en general los comercios del centro también cerrarán a las 15.30. Además, remarcó que el entusiasmo que genera el seleccionado nacional termina trasladándose a la actividad comercial de las tiendas de indumentaria futbolística. "Cuando va avanzando la selección el incentivo es mayor, una cosa trae la otra", resumió.

El fenómeno ya se había observado en los partidos anteriores del Mundial, cuando buena parte del comercio reorganizó sus horarios para adaptarse al calendario de la selección. Ahora, con Argentina en una instancia decisiva del torneo, el centro volverá a modificar su ritmo para acompañar una jornada en la que el fútbol volverá a imponerse sobre la actividad cotidiana.