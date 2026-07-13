Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

El presidente de la Nación había apuntado contra el rector de la Universidad de Rosario por la proyección del documental La Gran Palestina en la Facultad de Humanidades. Afirmó que esa producción audiovisual fomenta el "terrorismo"

El rector de la UNR respondió a las consultas del Ministerio de Capital Humano por la jornada La Gran Palestina

La proyección del documental La Gran Palestina en la Universidad Nacional de Rosario generó una polémica de la que se hizo eco el propio presidente Javier Milei, que sostuvo que la casa de estudios local fomentaba el "terrorismo". Luego de un pedido de informe por parte del Ministerio de Capital Humano, el rector de la UNR, Franco Bartolacci pidió disculpas y adelantó acciones jurídicas.

La Gran Palestina (2025) es una película del cineasta mexicano Rafael Rangel en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica y que cuenta desde la perspectiva palestina la guerra en Gaza. El miércoles 1º de julio en el aula 303 C de la Facultad de Humanidades y Artes se desarrolló una jornada donde fue proyectado el filme y sumó el análisis de la licenciada en filosofía por la UNR, Silvana Rabinovich , y profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Rosario, Federico Donner.

Luego de la actividad el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó una carta para Franco Bartolacci en la que solicita “medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se repita este repudiable accionar en la institución y que se imponga las sanciones que correspondan”.

Sobre este tuit se hizo eco el presidente Javier Milei y comentó: “La UNR y Propaganda Terrorista. Esperemos que Bartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la UNR es para fomentar el terrorismo”.

La UNR y Propaganda Terrorista

Esperemos que @fbartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la @UNRoficial es para fomentar el terrorismo.

MAGA. https://t.co/X6rdgMtJYO — Javier Milei (@JMilei) July 8, 2026

La respuesta de Bartolacci

Franco Bartolacci evitó dar declaraciones periodísticas, pero le respondió a Álvarez en menos de 24 horas, un texto que fue difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo.

Mediante una carta contó los pormenores de la jornada y adelantó las medidas que impuso como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario.

El también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguró que “dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR”. De todas formas, Bartolacci planteó que “corresponden las disculpas por parte de nuestra institución a la comunidad judía argentina” y remarcó que se comunicaron con las autoridades de dicha comunidad.

Además, Bartolacci sentenció: “La universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas y del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero no puede convalidar el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos”.

Acciones de la UNR

Tras señalar la postura de la UNR, Bartolacci dio detalles del procedimiento que llevará adelante el área jurídica de la universidad para sancionar a los responsables de la jornada pro-Palestina.

En este sentido, el rector de la UNR instruyó a sus representantes legales a “iniciar acciones que permitan determinar las responsabilidades del caso” y afirmó que notificó a la Facultad de Humanidades y Artes para que jornadas similares "no vuelvan a suceder".

“La UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo”, cerró Bartolacci en la carta dirigida a Alejandro Álvarez.

De qué se trata La Gran Palestina

El documental estrenado en 2025 "La Gran Palestina" es una producción de Rafael Rangel, cineasta mexicano, que contó con la colaboración del Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamás. Está situado entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025

Según la web de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, es un documental “vivencial” donde Rangel retomó “el terrible genocidio-exterminio en Gaza para develar imágenes de la crueldad humana contra esa nación devastada de manera despiadada por Israel” y cuenta con testimonios de personas con residencia en la Franja de Gaza.

La Gran Palestina es la segunda película de Rangel sobre el tema tras el estreno de "Gaza: la franja del extermino".