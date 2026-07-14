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Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

El gobierno provincial recibirá a estatales, docentes y agentes de salud para empezar a discutir el aumento salarial de la segunda mitad de 2026

14 de julio 2026 · 07:36hs
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El último acuerdo en as reuniones paritarias se selló en febrero.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El último acuerdo en as reuniones paritarias se selló en febrero.

Después de cuatro meses, este jueves comienza una nueva ronda de reuniones en el marco de las paritarias de Santa Fe. La convocatoria coincide el anuncio de los indicadores de inflación de la primera mitad del año, un dato clave para la negociación entre autoridades estatales y sindicatos.

Como de costumbre, el gobierno provincial citó en primer lugar a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Después será el turno de los gremios docentes y representantes del personal de salud. Todavía no hay previsiones sobre la propuesta de aumento salarial, ya que la oferta depende en buena medida de las proyecciones económicas nacionales y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta junio.

Las mediciones estadísticas son uno de los puntos principales de la discusión para definir el alcance de la actualización de haberes. En la primera mitad del año, Santa Fe aplicó un aumento general del 12,5 por ciento, con un incremento mínimo de $ 170.000. En tanto, la inflación acumulada hasta mayo fue del 15,2 % y el desfasaje total quedará definido este miércoles con la publicación de los datos de junio.

¿Cuándo son las reuniones paritarias en Santa Fe?

La primera reunión se programó para este jueves a las 8 de la mañana en la ciudad de Santa Fe. En esta instancia se abrirá el diálogo con los representantes de los trabajadores de la administración pública provincial.

En segundo lugar, la provincia recibirá a los gremios docentes desde las 13.30. Entonces concurrirán referentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de la República Argentina (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), entre otros.

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La ronda inicial de encuentros en las paritarias concluirá con una tercera reunión prevista para el viernes a las 9.30 de la mañana. En este caso, el encuentro involucra al Sindicato Médico de la República Argentina (Amra) y al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).

Por el momento, el Poder Ejecutivo mantiene bajo reserva los detalles de la propuesta que llevará a la mesa de negociación. La principal incógnita pasa por conocer si se buscará un acuerdo salarial para todo el segundo semestre o si se optará por incrementos escalonados con revisiones periódicas, una modalidad utilizada en anteriores discusiones.

Un regreso a la negociación tras meses de tensión

La nueva convocatoria se formalizó luego de un período de fuerte tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos, especialmente en el ámbito educativo. Durante las últimas semanas, los gremios docentes realizaron distintas medidas de protesta en reclamo de mejoras salariales y laborales. Entre ellas se cuenta la instalación de una carpa blanca frente a la Casa Gris.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, había adelantado la convocatoria y señalado que la reapertura de la discusión era esperable una vez finalizado el acuerdo anterior. "El 30 de junio se cumplió el último plazo del acuerdo anterior, o sea que es lógico que ahora en julio ocurra la convocatoria", había expresado.

>> Leer más: La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

De parte de Amsafé, el secretario general Rodrigo Alonso reclamó una negociación con mayor participación sindical y cuestionó que algunas discusiones anteriores terminaran definidas por el Ejecutivo provincial. "De las nueve mesas paritarias que se abrieron en la gestión de Maximiliano Pullaro, siete se cerraron por decreto", había señalado.

El gremio de las escuelas públicas anticipó que llevará a la mesa el pedido de recuperación del poder adquisitivo perdido. Allí planteará la necesidad de avanzar con concursos de titularización para garantizar estabilidad laboral.

Por lo pronto, el registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) refleja una brecha del 2,7 por ciento entre el aumento proporcional del primer semestre y la inflación del mismo periodo. La medición de junio se publicará el miércoles para completar el panorama y actualizar los datos sobre los que rondará parte del debate.

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