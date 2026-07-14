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Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Los alquileres de dos ambientes aumentaron un 36,8% en un año y los de tres ambientes un 53,8%, mientras que la inflación interanual fue del 33,2%

14 de julio 2026 · 10:05hs
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Aunque la cantidad de departamentos disponibles creció hasta un 48% en un año

Foto: Héctor Rio / La Capital

Aunque la cantidad de departamentos disponibles creció hasta un 48% en un año, los alquileres de dos y tres ambientes volvieron a aumentar por encima del IPC

La oferta de departamentos en alquiler sigue creciendo en Rosario, pero esa mayor disponibilidad todavía no se traduce en una desaceleración de los precios. Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario, las unidades disponibles aumentaron hasta un 48% en el último año, aunque los alquileres de dos y tres ambientes volvieron a incrementarse por encima de la inflación.

El informe muestra que el mercado mantiene una tendencia que se repite desde hace varios trimestres en las principales ciudades del interior del país: pese a que la cantidad de inmuebles ofrecidos es mayor que hace un año, los valores de los contratos tradicionales continúan creciendo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Rosario

En mayo, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes alcanzó los $692.700, frente a los $506.300 que costaba un año antes. El incremento interanual fue del 36,8%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 33,2%.

En los tres ambientes, la diferencia fue aún mayor. El valor promedio pasó de $648.900 en mayo de 2025 a $997.800 en mayo de este año, lo que representa un aumento del 53,8%.

En ambos casos, los incrementos registrados entre febrero y mayo también superaron a la inflación del trimestre. Los dos ambientes aumentaron un 11% y los tres ambientes un 10%, frente a un IPC del 8,3%.

Creció la oferta, pero no alcanza para contener los precios

El relevamiento también detectó un aumento en la cantidad de propiedades disponibles para alquilar en las principales ciudades del país. En comparación con mayo de 2025, la oferta de departamentos de dos ambientes creció un 44%, mientras que la de tres ambientes aumentó un 48% en las principales ciudades del interior relevadas.

Sin embargo, Reporte Inmobiliario sostiene que ese crecimiento todavía no fue suficiente para moderar los valores de los alquileres, que continúan ubicándose por encima de la inflación general.

>> Leer más: El precio de los departamentos en Rosario subió 9% en un año: el valor del metro cuadrado por barrio

Según el informe, esta situación responde principalmente a que el interior del país aún mantiene un mercado con menor disponibilidad de inmuebles que la Ciudad de Buenos Aires, donde los precios evolucionan de manera más cercana al IPC.

Los aumentos pierden velocidad, pero siguen siendo altos

Aunque los alquileres continúan aumentando por encima de la inflación, el informe destaca una desaceleración respecto de los años anteriores.

Entre febrero y mayo, los incrementos fueron menores a los registrados durante 2023 y 2024 y marcaron el noveno trimestre consecutivo de moderación en el ritmo de las subas.

Mientras que hacia fines de 2025 los aumentos trimestrales llegaron a rondar el 13%, en el último relevamiento fueron del 9% para los departamentos de dos ambientes y del 8,3% para los de tres.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

El estudio fue elaborado por Reporte Inmobiliario mediante la metodología de mystery shopper. Para garantizar la comparación entre ciudades, solo se relevaron departamentos usados, de calidad estándar, sin cochera ni amenities, ubicados en edificios de propiedad horizontal con ascensor.

Los valores corresponden al alquiler mensual de contratos tradicionales y no incluyen expensas, depósitos ni otros gastos.

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