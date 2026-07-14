El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Se brindaron precisiones sobre obras y protocolos de actuación para enfrentar la posible temporada de excesos hídricos, esperada para finales de año

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, uno de los expositores sobre las obras y los planes de contingencia para afrontar El Niño en Santa Fe.

Funcionarios provinciales actualizaron información a representantes de gobiernos locales sobre los pronósticos para los próximos meses y sobre las obras encaradas por el gobierno provincial, así como los protocolos de actuación y planes de contingencia para enfrentar los posibles excesos de lluvias derivados del fenómeno El Niño .

El encuentro, realizado este martes en Rosario, contó con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de gobiernos locales del sur santafesino, quienes conocieron de cerca las obras encaradas para mitigar los efectos de El Niño , así como los protocolos de actuación y los planes de contingencia.

El encuentro contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, además de la presencia de los comités de cuentas y entidades productivas, entre otras instituciones, con el objetivo de coordinar tareas preventivas frente a la posibilidad de la llegada de El Niño.

Durante el encuentro, desarrollado en la Sala Lavardén, funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, y del área de Protección Civil y Gestión de Riesgo detallaron cómo se viene preparando la provincia para afrontar el fenómeno. Precisamente, se expusieron protocolos de prevención, de actuación y planes de contingencia .

Además, se abordó la gestión integral del riesgo agropecuario, las recomendaciones técnicas por actividad productiva y la articulación institucional, junto a un repaso del Plan Hídrico Provincial, una estrategia que incluyó infraestructura, limpieza de sistemas de drenaje, monitoreo y mantenimiento permanente, entre otras acciones.

Para mitigar los efectos de El Niño, tanto la provincia como las municipalidades ejecutan planes de obras hidráulicas y mantenimiento preventivo. El operativo incluye la limpieza de canales aliviadores y desagües, obras de contención y la incorporación de nueva maquinaria vial.

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Uno de los ejes de los operativos es la limpieza de canales urbanos, que comprenden desmalezado y limpieza de zanjones, emisarios y canales aliviadores para acelerar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos. A ello, se suma el saneamiento en el sur provincial a través de la intervención de más de 147 kilómetros de canales rurales y zonas aledañas al departamento General López, sumando trabajos en 14 canales troncales del departamento Belgrano para proteger más de 660.000 hectáreas.

Además, se suma la implementación de maquinaria nueva tras una inversión de $1.3 millones de dólares para la compra de excavadoras de brazo largo y topadoras para agilizar la limpieza y el mantenimiento integral de la red de canales.