España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

La Roja ganó por 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzábal, de penal, y Pedro Porro. Está en la segunda final de su historia y espera por Argentina o Inglaterra

Mikel Oyarzabal definió con exactitud el penal y celebra el primer gol de España.

España está en la final del Mundial 2026. No dejó dudas. Fue contundente, desplegó su fútbol de toques y venció con autoridad a Francia por 2 a 0. Un triunfo construido con paciencia, seguridad y un sólido funcionamiento colectivo que borró de la cancha a las grandes figuras del ataque galo.

La Roja, con apenas un gol en contra en toda la competencia, definirá nuevamente una Copa del Mundo, como sucedió en Sudáfrica 2010 , cuando fue campeona. Aguarda por el ganador de Argentina e Inglaterra para conocer su rival del domingo en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Cada uno intentó progresar con su estilo. España recurrió a su característico juego de pases. Francia apeló al ataque de los espacios. Lograron contrarrestarse y los intentos quedaron en insinuaciones, con el seleccionado galo jugando más en campo adversario.

A los 19', Marc Cucurella realizó una de sus típicas proyecciones. Lucas Digna trató de rechazar el centro al segundo palo, sin darse cuenta que se acercaba Lamine Yamal. Le dio una patada al juvenil español y el árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó. Penal.

Primer gol y duro golpe para Francia

Mikel Oyarzabal se encargó de patearlo. El zurdazo fue a media altura, perfectamente esquinado, inatajable para Mike Maignan. España quedó arriba en el marcador, a los 21'.

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Otro obstáculo le surgió Francia minutos después de la conquista española con la salida obligada del zaguero Willam Saliba por una molestia muscular.

El seleccionado de Didier Deschamps sufrió el impacto del gol de España. Perdió precisión y se sintió incómodo. Una diagonal de izquierda hacia el medio de Bradley Barcola y el posterior tiro alto fue una de las escasas aproximaciones de Les Bleus.

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El trámite favoreció a la Roja. Su fútbol de pases cortos le permitió ser el dominador. Dani Olmos ejecutó con exactitud los avances de España.

A los 37', el mediocampista metió un pase de taco para el toque de Yamal hacia el medio, por donde ingresaba Fabián Ruiz. Upamecano alcanzó a trabarlo y salvó a Francia de un nuevo gol.

ERA UN GOLAZO DE ESPAÑA



Magnífica jugada colectiva de la Roja que casi termina en el 2-0 contra Francia.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/c38KMdJe2z — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

En el fondo español, la zaga de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se mantuvo siempre firme. La única de riesgo que sufrió España fue una escapada de Mbappé, tras un pase filtrado de Michael Olise, que el arquero Unai Simón rechazó fuera de su área con un veloz anticipo.

El entrenador francés Didier Deschamps buscó tener más juego y metió a Manu Koné por Adrien Rabiot para el segundo tiempo. Pero su equipo no conectó pases en la última parte de la cancha. Olise, Dembelé y Mbappé estuvieron desdibujados.

España mantuvo la prolijidad, con una circulación fluida que nació en Rodri y continuó por Olmos. El conjunto de Luis de la Fuente manejó tiempos y espacios.

Pared y segundo gol de España

A los 57', el mejor desempeño de la Roja se reflejó en la red rival. El lateral Pedro Porro construyó una pared con Olmos, enfrentó a Maignan y se la tocó sobre la izquierda. Gol y felicidad del defensor y de sus compañeros por tan perfecta ejecución.

VIDEO: El gol de Pedro Porro para el 2-0 de España sobre Francia en el Mundial 2026 https://t.co/90hVZMlx8E — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

España manejó el desarrollo a gusto. Movió la pelota ante el desconcierto de Francia. Pero el equipo galo cuenta con individualidades que por sí mismas pueden inquietar.

Fue lo que sucedió con un tiro de Mbappé al primer palo que sacó Simón y otro remate desde afuera del área del astro francés que tocó Cucurella y se fue al tiro de esquina.

Pero España siempre fue más. El ingresado Fernán Torres saltó, metió el cabezazo y la pelota se fue pegada al palo derecho.

Una falla española le dio la oportunidad de descontar a Desiré Doué. Pero su remate terminó en poder de Simón, que retrocedía desesperado tras despejar de cabeza fuera de su área.

Francia se volcó a atacar por obligación. Merodeó el arco español, sin conseguir vulnerarlo. La Roja buscó no desordenarse y que pasen los minutos hasta el final. Entonces sí, con el pitazo final, llegó el tiempo del festejo.