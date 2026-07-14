La Capital | Ovación | Mundial 2026

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

La Roja ganó por 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzábal, de penal, y Pedro Porro. Está en la segunda final de su historia y espera por Argentina o Inglaterra

14 de julio 2026 · 18:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mikel Oyarzabal definió con exactitud el penal y celebra el primer gol de España.

AP

Mikel Oyarzabal definió con exactitud el penal y celebra el primer gol de España.

España está en la final del Mundial 2026. No dejó dudas. Fue contundente, desplegó su fútbol de toques y venció con autoridad a Francia por 2 a 0. Un triunfo construido con paciencia, seguridad y un sólido funcionamiento colectivo que borró de la cancha a las grandes figuras del ataque galo.

La Roja, con apenas un gol en contra en toda la competencia, definirá nuevamente una Copa del Mundo, como sucedió en Sudáfrica 2010, cuando fue campeona. Aguarda por el ganador de Argentina e Inglaterra para conocer su rival del domingo en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Cada uno intentó progresar con su estilo. España recurrió a su característico juego de pases. Francia apeló al ataque de los espacios. Lograron contrarrestarse y los intentos quedaron en insinuaciones, con el seleccionado galo jugando más en campo adversario.

A los 19', Marc Cucurella realizó una de sus típicas proyecciones. Lucas Digna trató de rechazar el centro al segundo palo, sin darse cuenta que se acercaba Lamine Yamal. Le dio una patada al juvenil español y el árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó. Penal.

Primer gol y duro golpe para Francia

Mikel Oyarzabal se encargó de patearlo. El zurdazo fue a media altura, perfectamente esquinado, inatajable para Mike Maignan. España quedó arriba en el marcador, a los 21'.

Otro obstáculo le surgió Francia minutos después de la conquista española con la salida obligada del zaguero Willam Saliba por una molestia muscular.

El seleccionado de Didier Deschamps sufrió el impacto del gol de España. Perdió precisión y se sintió incómodo. Una diagonal de izquierda hacia el medio de Bradley Barcola y el posterior tiro alto fue una de las escasas aproximaciones de Les Bleus.

>> Leer más: Lionel Messi se convertirá en el cuarto rosarino en enfrentar a Inglaterra en campenatos mundiales

El trámite favoreció a la Roja. Su fútbol de pases cortos le permitió ser el dominador. Dani Olmos ejecutó con exactitud los avances de España.

A los 37', el mediocampista metió un pase de taco para el toque de Yamal hacia el medio, por donde ingresaba Fabián Ruiz. Upamecano alcanzó a trabarlo y salvó a Francia de un nuevo gol.

En el fondo español, la zaga de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se mantuvo siempre firme. La única de riesgo que sufrió España fue una escapada de Mbappé, tras un pase filtrado de Michael Olise, que el arquero Unai Simón rechazó fuera de su área con un veloz anticipo.

El entrenador francés Didier Deschamps buscó tener más juego y metió a Manu Koné por Adrien Rabiot para el segundo tiempo. Pero su equipo no conectó pases en la última parte de la cancha. Olise, Dembelé y Mbappé estuvieron desdibujados.

España mantuvo la prolijidad, con una circulación fluida que nació en Rodri y continuó por Olmos. El conjunto de Luis de la Fuente manejó tiempos y espacios.

Pared y segundo gol de España

A los 57', el mejor desempeño de la Roja se reflejó en la red rival. El lateral Pedro Porro construyó una pared con Olmos, enfrentó a Maignan y se la tocó sobre la izquierda. Gol y felicidad del defensor y de sus compañeros por tan perfecta ejecución.

España manejó el desarrollo a gusto. Movió la pelota ante el desconcierto de Francia. Pero el equipo galo cuenta con individualidades que por sí mismas pueden inquietar.

Fue lo que sucedió con un tiro de Mbappé al primer palo que sacó Simón y otro remate desde afuera del área del astro francés que tocó Cucurella y se fue al tiro de esquina.

Pero España siempre fue más. El ingresado Fernán Torres saltó, metió el cabezazo y la pelota se fue pegada al palo derecho.

Una falla española le dio la oportunidad de descontar a Desiré Doué. Pero su remate terminó en poder de Simón, que retrocedía desesperado tras despejar de cabeza fuera de su área.

Francia se volcó a atacar por obligación. Merodeó el arco español, sin conseguir vulnerarlo. La Roja buscó no desordenarse y que pasen los minutos hasta el final. Entonces sí, con el pitazo final, llegó el tiempo del festejo.

Noticias relacionadas
Los vínculos que unen a Argentina con Escocia

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

la seleccion argentina ya se aseguro en el mundial un premio de 27 millones de dolares

La selección argentina ya se aseguró en el Mundial un premio de 27 millones de dólares

Asociación Rosarina de Fútbol. La actividad regresa el sábado con los torneos de inferiores y primera división en sus tres torneos. 

Rosarina de Fútbol: la actividad vuelve el sábado en inferiores y primera división

Mundial 2026. El entrenador argentino Lionel Scaloni tiene una decisión difícil entre manos para las semifinales ante Inglaterra, de mañana en Atlanta.

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Lo último

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

La inflación perforó el 2 % en junio por primera vez en 10 meses: acumula 16,8 % en 2026

El Indec informó que la inflación fue del 1,9 %. Por tercer mes consecutivo se produjo una desaceleración. Los alimentos y bebidas evolucionaron por debajo del promedio. Recreación, vivienda y salud encabezaron las subas
La inflación perforó el 2 % en junio por primera vez en 10 meses: acumula 16,8 % en 2026
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Ovación
España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial
Mundial 2026

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

Mac Allister a La Capital: Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar

Mac Allister a La Capital: "Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar"

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Policiales
Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico

Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

La Ciudad
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
Ovación

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario

Nunca habíamos visto algo así, sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
La Ciudad

"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
La Ciudad

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana