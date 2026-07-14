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Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Pablo Acosta, de 26 años, es oriundo de Puerto San Martín, hacia donde se dirigía cuando fue visto en la estación de la capital provincial

14 de julio 2026 · 19:04hs
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Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe. 

Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe. 

Un joven oriundo de Puerto General San Martín está desaparecido desde el 3 de julio, cuando avisó que regresaría a su ciudad desde San Javier y no hubo más novedades sobre su paradero. Fuentes judiciales indicaron que interviene la Fiscalía de Santa Fe porque la última vez que tuvo contacto con un familiar estaba en la capital provincial.

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Pablo Acosta tiene 26 años y desde diciembre pasado vivía en San Javier. A comienzos de julio, tras separarse de su pareja, decidió regresar a Puerto General San Martín. Su madre denunció este martes que le transfirió dinero para que pudiera viajar a Santa Fe y que volvió a comunicarse con él cuando ya estaba en la terminal de colectivos de esa localidad.

Contacto en la terminal de Santa Fe

De acuerdo al relato de su madre, desde la terminal de Santa Fe el joven manifestó que no tenía el dinero suficiente para continuar el regreso a su ciudad natal. En ese marco le dijo a ella que permanecería en la terminal hasta que pudiera obtener los recursos para seguir viaje.

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La denuncia indica que Pablo le mandó a su madre fotos en las que estaba con otras personas desconocidas por ella. Poco después su celular dejó de recibir mensajes, por lo que suponen que se encuentra apagado.

A partir de la denuncia de su madre, realizada en la comisaría 5ª de Puerto General San Martín, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda de paradero. Desde Fiscalía indicaron que el pedido será remitido a la dependencia de ciudad de Santa Fe porque allí fue visto por última vez.

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