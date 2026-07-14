Mac Allister a La Capital: "Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar"

El volante ofensivo de Argentina palpitó el gran choche del miércoles ante Inglaterra por un boleto a la final del Mundial

Alexis Mac Allister fue uno de los futbolistas de Argentina que tuvo contacto con la prensa.

El mediocampista Alexis Mac Allister lució distendido y con hambre de más gloria en la previa del partidazo de este miércoles, a las 16, entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta, por una de las semifinales del Mundial. En una zona mixta abarrotada de periodistas al borde del campo de juego en el complejo donde entrena Atlanta United, el equipo dirigido por el Tata Martino, el exjugador de Argentinos y Boca analizó el gran choque con los europeos.

“Vivo la previa de este partido con la responsabilidad de siempre, disfrutando de estar en la selección y de representar a nuestro país, lo que para nosotros es lo más importante. Claro que al ser una semifinal del mundo es muy especial, pero lo vivimos de la misma forma que a los otros partidos” , confió Mac Allister ante la consulta de La Capital , mientras que en cuanto a lo personal agregó que “me agarra bien desde individual, ya con 27 años, en mi segundo Mundial y con la experiencia de haber jugado otra semifinal del mundo. Estoy contento y lo más importante es que disfrutemos este momento”.

En cuanto al contexto histórico que conlleva el cruce con los ingleses, Alexis expresó que “está claro que a nosotros nos llega todo por las redes y por los familiares. Entendemos la historia que hay atrás de esta semifinal, pero como dijo el técnico esto es un partido de fútbol y no hay que convertirlo en otra cosa. Estamos cerca de otra final del mundo”.

Mac Allister anotó el primer tanto de Argentina ante Suiza. Lo hizo de cabeza tras un córner de Messi. AP

Mac Allister conoce muy bien al rival

Respecto al rival, el jugador del Liverpool inglés indicó que “son jugadores que enfrento casi todos los fines de semana, hay mucha calidad, son buenos físicamente y nosotros los respetamos muchísimos como a todos los rivales que tuvimos. Son un buen equipo como nosotros también los somos. Confiamos a pleno en nuestro potencial”.

“Trataremos de dar el máximo y ganar. Está claro que con Suiza no fue nuestro mejor partido, ni pudimos dominar como nos gusta a nosotros. Somos un grupo bastante autocrítico. Pero hay equipo, tenemos una idea muy clara, confiamos mucho en nosotros y esperemos que salga todo de la mejor manera”, enfatizó.

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De Diego a Leo Messi

El volante del Liverpool también fue consultado por el cruce histórico del Mundial de 1986 y expresó que "poder inspirarse en lo que hizo Diego Maradona es complicado, quizá solo Leo Messi puede hacer lo que él hizo en la cancha. Estos días empezaron a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron".

Por último, opinó sobre los jugadores argentinos que se desempeñan en la Premier League, como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez. “Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera”, cerró.