Central tiene 9: Tomás Badaloni firmó contrato y se transformó en el tercer refuerzo canalla

El centrodelantero, que viene de jugar en Necaxa de México, llega para cubrir el vacío que dejó a ida de Veliz. Competirá con Marco Ruben y Copetti

Tomás Badaloni ya posó con la camiseta de Central luego de estampar la firma en el contrato.

A poco más de una semana para el debut en el torneo Clausura, en Central apareció el tercer refuerzo. El club hizo oficial el arribo del centrodelantero Tomás Badaloni , de quien ya hace más de una semana que se sabía que iba a ser jugador canalla.

A Badaloni le quedaba solamente cumplir con los trámites de rutina, que era realizar la revisión médica y firmar el contrato correspondiente. Cumplidos esos pasos, el club lo anunció como refuerzo.

Desde que finalizó la primera mitad del semestre, en Central se pusieron como prioridad hallar un centrodelantero que llenara el vacío que dejó la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil y todas las fichas se pusieron en la figura de Badaloni.

El futbolista en cuestión viene de vestir la camiseta de Necaxa de México , en lo que fue su primera y única experiencia en el fútbol del exterior. Cuentan que no se trató de una negociación sencilla, pero finalmente el Canalla pudo cerrar al delantero que pretendía.

Tomás Badaloni es nuevo jugador de Central



El delantero llega procedente de Necaxa de México. https://t.co/L5VYxqDNCS



¡Bienvenido Tomy! pic.twitter.com/HuJkkqNGzL — Rosario Central (@RosarioCentral) July 14, 2026

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Además, la apuesta por parte de Central fue importante en el sentido de que Badaloni no llega a préstamo, sino que compró una parte de su ficha. Y, pese a que no se informó, firmó un contrato por varios años.

Badaloni, de 26 años (2 de mayo de 2000) inició su carrera en Godoy Cruz de Mendoza, donde en los 128 partidos que jugó, marcó 20 goles. Del club mendocino emigró a Tigre y en el equipo de Victoria convirtió cuatro goles en 25 partidos. Todos en 2023.

De allí llegó su salto al fútbol del exterior cuando, se fue a México, más precisamente a Necaxa, donde juega desde 2024. Algo que buscaban en Central era que los refuerzos lleguen con ritmo de competencia y Badaloni cumple con ese requisito.

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Un Badaloni con ritmo futbolístico

En este último tiempo en el fútbol mexicano jugó 67 partidos, en los que marcó 16 goles y metió 9 asistencias. En el último año calendario jugó bastante. En el Apertura 2025 disputó 17 encuentros y marcó tres goles, mientras que en el Clausura 2026 estuvo en cancha en 16 encuentros, en los que anotó cinco tantos.

Central buscaba un 9 con gol, que sea un "finalizador de jugadas" y apuntó todos los cañones a Tomás Badaloni.

Badaloni es de los delantero de área que tiene un muy buen manejo del balón (ese atributo lo dejó en claro en Godoy Cruz), pero en Arroyito también consideran que es un "terminador de jugadas", que es lo que se estaba buscando.

Así, con el anuncio oficial por parte del club, Badaloni se suma a las otras caras nuevas que llegaron a Arroyito, que son el zaguero central paraguayo Sebastián Zaracho y el arquero Axel Werner.