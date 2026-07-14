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Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

JetSmart se comprometió a entregar el equipaje a partir de este miércoles, aunque algunos pasajeros deberán esperar más

14 de julio 2026 · 19:38hs
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Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Pasajeros de un vuelo de la aerolínea de bajo costo JetSmart denunciaron que ninguna de las valijas de los viajeros había sido transportada en el vuelo que este lunes despegó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y aterrizó en Trelew.

La empresa se comprometió a entregar el equipaje a partir de este miércoles, aunque algunos pasajeros deberán esperar más.

La situación se produjo este lunes en el vuelo de JetSmart que cubrió la ruta entre Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Trelew. Tras tocar tierra en la ciudad chubutense, los pasajeros esperaron junto a la cinta de equipajes hasta que se enteraron que ninguna de las valijas había sido despachada en Aeroparque.

El portal ADN Sur y el diario El Chubut consignaron que personal del aeropuerto les anunció que sus valijas habían quedado en Buenos Aires. El argumento oficial habría estado relacionado con el combustible necesario para realizar el vuelo, ya que el avión habría tenido un exceso de peso.

JetSmart tomó los datos personales de los pasajeros para entregarles el equipaje cuando llegue a Trelew. Según señalaron desde la aerolínea, la primera tanda de valijas llegaría este miércoles, aunque debido al gran volumen de equipaje que deben trasladar algunos pasajeros recuperarían sus pertenencias en los días siguientes.

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