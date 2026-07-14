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Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Las tarifas dinámicas, las promociones y la falta de un precio unificado obligan a comparar antes de cada viaje: para un mismo trayecto, la diferencia puede superar los $4.000.

14 de julio 2026 · 15:08hs
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Las tarifas de taxis y aplicaciones de traslado varían constantemente.

Marcelo Bustamante / La Capital

Las tarifas de taxis y aplicaciones de traslado varían constantemente.

La convivencia en Rosario entre taxis y aplicaciones de traslado convirtió cada viaje en una pequeña disputa de precios. Las tarifas cambian según la demanda, la hora, las promociones disponibles y hasta el perfil del usuario, por lo que elegir la opción más barata dejó de ser una decisión automática.

En ese escenario compiten Uber, DiDi, Cabify y el servicio tradicional de taxis, cuyos choferes también recurren, en muchos casos, a las plataformas para conseguir pasajeros. La frontera entre ambos sistemas se volvió cada vez más difusa: los conductores alternan aplicaciones, comparan valores y aceptan los viajes que resultan más convenientes.

Un relevamiento realizado por La Capital este martes 14 de julio, a las 13.30, permitió dimensionar esas diferencias. Para un trayecto desde Corrientes y avenida Pellegrini hasta el ingreso por calle Cafferata de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, los valores ofrecidos variaron de manera considerable según la plataforma consultada.

El mismo recorrido podía costar desde unos 3.000 pesos hasta casi 8.000. La brecha no respondía solamente a la empresa elegida, sino también a descuentos, promociones personalizadas, niveles de demanda y categorías de servicio disponibles en ese momento.

Muchos choferes de taxis recurren a las aplicaciones para contrarrestar la poca demanda.

Muchos choferes de taxis recurren a las aplicaciones para contrarrestar la poca demanda.

Cuánto sale un viaje según la aplicación

El relevamiento de La Capital en las diferentes aplicaciones entregó variadas opciones de precios para el recorrido mencionado previamente, desde el centro rosarino hacia la Terminal de Ómnibus. La tarifa más alta es la de un taxi convencional. A través del cálculo estimativo de la aplicación Movi+ (ex-MoviTaxi), el viaje solicitado tiene un costo de $7.435, muy por encima del resto de las aplicaciones.

>> Leer más: Antes de Argentina-Inglaterra: la crónica de un viaje al futuro en un taxi que se maneja solo

Por su parte, en el momento en que se realizó el relevamiento, Uber fue la que entregó el precio más bajo para este recorrido, a cambio de unos $3.800 que, en caso de utilizar la función “Espera y ahorra” puede bajar a $3.600. A su vez, las ofertas para distintos usuarios pueden reducir el costo hasta los $3.000.

En tanto, Didi, mediante su viaje Express, tiene una tarifa de $4.300 para este recorrido, el segundo más barato. La aplicación Cabify, que también trabaja con una tarifa paralela de taxis, cuenta con dos opciones: Taxi Cabify por $4.750 y Cabify por $5.950.

Esta particular diferencia de precios entre los taxis a través de cabify y los taxis convencionales marcan una importante problemática en las tarifas, las cuales no están unificadas y llevan a muchos usuarios a pasar de una aplicación a la otra constantemente para reducir los gastos en transporte.

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