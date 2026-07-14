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Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

El gremio docente cuestionó la respuesta del rector al gobierno nacional y advirtió que defenderá la libertad de expresión, la autonomía universitaria y a quienes participaron de la actividad.

14 de julio 2026 · 16:09hs
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En la facultad de Humanidades y Artes de la UNR se proyectó el documental La Gran Palestina

Sebastián Suárez Meccia

En la facultad de Humanidades y Artes de la UNR se proyectó el documental La Gran Palestina

La proyección de un documental sobre Palestina en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario abrió una nueva disputa dentro de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Luego del reclamo del gobierno nacional, el gremio docente Coad cuestionó con dureza la postura del rector de la UNR, Franco Bartolacci, quien anunció una investigación y posibles acciones legales contra los responsables de la actividad.

A través de un comunicado, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR rechazó las críticas del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Consideramos intolerables las acciones de censura y amedrentamiento. Pretenden sancionar a compañeros de la UNR por realizar una actividad de difusión sobre el genocidio al pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel”, sostuvo el sindicato.

La controversia se había iniciado días atrás, cuando Álvarez envió una carta a Bartolacci para pedir explicaciones por la exhibición del documental La Gran Palestina, una producción que contó, según se difundió, con la colaboración del Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamas. El rector respondió que la actividad no tenía autorización ni aval institucional de la UNR y adelantó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.

La jornada pro-Palestina que se dio en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario sigue siendo motivo de polémica. Tras la carta del gobierno nacional y la respuesta del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, el gremio que nuclea a los docentes condenó la postura de Franco Bartolacci, que adelantó acciones jurídicas para los responsables de exponer el documental La Gran Palestina.

Días atrás, Álvarez había divulgado una carta dirigida a Franco Bartolacci, rector de la UNR, consultando por la emisión de este documental pro-Palestina. Bartolacci no tardó en hacerse eco y en las últimas horas se conoció la respuesta: “Dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR”. Además, adelantó que se iniciará una investigación para sancionar a los responsables.

El rechazo de Coad

El gremio de docentes universitarios sostuvo que “la condena al genocidio es un compromiso ético, político y humanitario que debe asumir la universidad pública en su conjunto”. En esa línea sentó postura y defendió “la democracia, el pluralismo y la libertad de expresión”.

>> Leer más: Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Por otra parte, condenó el proceder de Franco Bartolacci, “quien en lugar de defender la libertad de expresión de su comunidad se hizo eco de la intimación del Gobierno Nacional” y plantearon que no tolerarán sanciones a docentes que participaron de la jornada en el aula 3 de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. “No aceptamos el ejercicio de ninguna policía del pensamiento que pretenda establecer qué actividades y temas pueden ser debatidos en la universidad y cuáles no”, agregaron.

Además, Coad planteó que llevarán acciones gremiales para defender la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y los puestos de trabajo. “Perseguir a quienes denuncian el genocidio contra el pueblo palestino significa un acto de complicidad con los genocidas”, expresaron en el comunicado y manifestaron su apoyo hacia los integrantes de la cátedra libre “Said-Fanon. Acercamientos a la sociedad del sur global”, organizadores de la actividad denunciada por el presidente y el Subsecretario de Políticas Universitarias.

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Por último, Coad señaló que “la lucha contra el genocidio no necesita de avales institucionales ni de autorizaciones oficiales”.

Polémica en la UNR por una actividad pro-Palestina

La proyección del documental La Gran Palestina en la Universidad Nacional de Rosario generó una polémica de la que se hizo eco el propio presidente Javier Milei, que sostuvo que la casa de estudios local fomentaba el "terrorismo". Luego de un pedido de informe por parte del Ministerio de Capital Humano, el rector de la UNR, Franco Bartolacci pidió disculpas y adelantó acciones jurídicas.

La Gran Palestina (2025) es una película del cineasta mexicano Rafael Rangel en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica y que cuenta desde la perspectiva palestina la guerra en Gaza. El miércoles 1º de julio en el aula 303 C de la Facultad de Humanidades y Artes se desarrolló una jornada donde fue proyectado el filme y sumó el análisis de la licenciada en filosofía por la UNR, Silvana Rabinovich, y profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Rosario, Federico Donner.

Luego de la actividad el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó una carta para Franco Bartolacci en la que solicita “medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se repita este repudiable accionar en la institución y que se imponga las sanciones que correspondan”.

Sobre este tuit se hizo eco el presidente Javier Milei y comentó: “La UNR y Propaganda Terrorista. Esperemos que Bartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la UNR es para fomentar el terrorismo”.

La respuesta de Bartolacci

Franco Bartolacci evitó dar declaraciones periodísticas, pero le respondió a Álvarez en menos de 24 horas, un texto que fue difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo.

Mediante una carta contó los pormenores de la jornada y adelantó las medidas que impuso como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario.

El también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguró que “dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR”. De todas formas, Bartolacci planteó que corresponden las disculpas por parte de nuestra institución a la comunidad judía argentina y remarcó que se comunicaron con las autoridades de dicha comunidad.

Además, Bartolacci sentenció: “La universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas y del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero no puede convalidar el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos”.

Acciones de la UNR

Tras señalar la postura de la UNR, Bartolacci dio detalles del procedimiento que llevará adelante el área jurídica de la universidad para sancionar a los responsables de la jornada pro-Palestina.

En este sentido, el rector de la UNR instruyó a sus representantes legales a “iniciar acciones que permitan determinar las responsabilidades del caso” y afirmó que notificó a la Facultad de Humanidades y Artes para que jornadas similares "no vuelvan a suceder".

“La UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo”, cerró Bartolacci en la carta dirigida a Alejandro Álvarez.

De qué se trata La Gran Palestina

El documental estrenado en 2025 "La Gran Palestina" es una producción de Rafael Rangel, cineasta mexicano, que contó, según se difundió, con la colaboración del Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamás. Está situado entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025

Según la web de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, es un documental “vivencial” donde Rangel retomó “el terrible genocidio-exterminio en Gaza para develar imágenes de la crueldad humana contra esa nación devastada de manera despiadada por Israel” y cuenta con testimonios de personas con residencia en la Franja de Gaza.

La Gran Palestina es la segunda película de Rangel sobre el tema tras el estreno de "Gaza: la franja del extermino".

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