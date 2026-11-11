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El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

Cancillería calificó la decisión de Teherán como una acusación inadmisible y volvió a exigir que coopere con la Justicia por los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia

11 de noviembre 2026 · 16:35hs
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La cartera al mando de Pablo Quirno salió al cruce de la decisión de Irán. 

Foto: Presidencia de la Nación

La cartera al mando de Pablo Quirno salió al cruce de la decisión de Irán. 

El gobierno argentino rechazó categóricamente este miércoles la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales y calificó la medida como una acusación “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución y desarrollan sus funciones con respeto a las leyes nacionales, el Derecho Internacional, los tratados y acuerdos internacionales y la soberanía de los Estados.

En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores también recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Amia, en 1994.

Además, cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, incumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la Justicia argentina”, resaltó Cancillería, que volvió a exigir a Irán que coopere plenamente con la investigación y ponga a disposición de los tribunales a los acusados.

>>Leer más: El máximo diplomático de Irán se fue del país tras ser expulsado por Milei

Por último, el gobierno reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó su solidaridad con los familiares y la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.

La decisión de Irán

Pocas horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había anunciado su decisión de designar a la Armada y a la Fuerza Aérea de la Argentina como organizaciones terroristas.

La medida responde a la decisión del gobierno argentino de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, adoptada a fines de marzo pasado.

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