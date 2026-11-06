Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

El espacio de La Capital Políticos en redes busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar .

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en redes, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

En la semana, no pasó desapercibido el panel en el Congreso sobre democracia en la Facultad de Ciencia Política de Marcelo Sain, el exministro de Seguridad durante el perottismo, titulado “Seguridad Ciudadana en la era Milei”.

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo públicamente: “Quiero decir a las autoridades de la facultad que me avergüenza como gobernador", apuntó directo al rector de la UNR, Franco Bartolacci , uno de los referentes del radicalismo reformista, el mismo sector al que pertenece la decana Cintia Pinillos .

Al otro día, el gobierno bajó una charla en el mismo Congreso donde funcionarios iban a hablar de gestión pública.

La respuesta llegó de Bartolacci en Redes apoyando a Pinillos. “La más profesional, comprometida, sensible y buena gente que conozco y la maravillosa FCPOLIT de fondo”, escribió Bartolacci acompañado de una imagen junto a la decana.

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Luego un sarcástico tuit del secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, quien además encabezaba el panel que levantó el gobierno en el Congreso. “Ya los vimos”.

Ya los vimos. — Juan Cruz Cándido (@CacuCandido) November 6, 2026

Los que no anduvieron con muchas vueltas fueron los socialistas en el recinto cuando se trató la reforma de seguridad. El diputado Joaquín Blanco cargó contra el secretario de Gestión Institucional del ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini. También contra el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, ambos del PRO, tema no menor, ambos defendieron y cuestionaron la actitud del socialismo frente a la reforma.

“El mejor aporte que le puede hacer uno al gobernador es no ser alcahuete”, dijo para completar las críticas previas de su par Lionella Cattalini.

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Socialista seguridad

El socialismo tuvo centralidad esta semana con el tema seguridad. El sector vinculado al lisfchitzmo puso ciertas reparos a la reforma de seguridad tal como la mandó el Ejecutivo y generó ruido en Unidos. El sector del bonfattismo fue más proclive a no confrontar. Es más, la ministra de Cultura, Susana Rueda fue de las pocas dirigentes socialistas que participó de la Expo Seguridad el miércoles, justo cuando la negociación interna por la reforma quemaba.

Como parte del gobierno, no le esquivó. "Rosario sufrió mucho. Está bueno no olvidarlo, porque la memoria nos ayuda a no repetir errores y también a valorar lo que hemos logrado. La ciudad empezó a salir adelante a partir de decisiones políticas importantes, muchas de ellas difíciles, y de leyes y políticas públicas construidas con trabajo y consenso.

Como dice el gobernador, todavía falta y no podemos bajar la guardia (...) Hoy, en Metropolitano, la #ExpoSeguridad expuso distintos dispositivos orientados a fortalecer la seguridad", publicó.