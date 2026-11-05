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El gobierno pasó la motosierra por los registros automotores: cerró otros 67 y hay 12 de Santa Fe

La Nación oficializó este jueves una nueva tanda de cierres que alcanza a oficinas de distintas localidades santafesinas. Los trámites serán absorbidos por otras dependencias. Desde 2024 ya se eliminaron unas 342 sedes en todo el país.

5 de noviembre 2026 · 19:22hs
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El gobierno pasó la motosierra por los registros automotores: cerró otros 67 y hay 12 de Santa Fe

El gobierno de Javier Milei avanzó con la motosierra sobre los registros automotores y dispuso el cierre de otras 67 oficinas en todo el país, de las cuales 12 corresponden a la provincia de Santa Fe. La decisión afecta a dependencias de distintas localidades santafesinas, incluidas varias vinculadas con la inscripción de maquinaria agrícola, vial e industrial. Las sedes alcanzadas dejarán de funcionar y sus trámites deberán ser absorbidos por otros registros que continúen operativos.

La medida quedó oficializada este jueves mediante la resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial. Se trata de una nueva etapa del proceso de reducción de la estructura registral que comenzó en 2024 y que, con esta última disposición, acumula alrededor de 342 oficinas eliminadas en todo el territorio nacional.

Santa Fe aparece entre las provincias más afectadas por esta nueva tanda de cierres. Con 12 registros suprimidos, se ubica por detrás de Buenos Aires, donde la medida comprende 19 oficinas, y por encima de Córdoba, que perderá otras diez dependencias.

El recorte alcanza tanto a registros vinculados con automotores y motovehículos como a oficinas especializadas en maquinaria agrícola, vial e industrial, una categoría con particular presencia en el listado correspondiente al territorio santafesino.

Cuáles son los 12 registros automotores que cierran en Santa Fe

La resolución del Ministerio de Justicia identifica las dependencias que serán eliminadas en esta nueva etapa de la reestructuración. En Santa Fe, el listado comprende oficinas de distintas regiones de la provincia, con una importante presencia de registros que tienen competencia específica sobre maquinaria agrícola y créditos prendarios.

Los registros alcanzados son:

  • Chañar Ladeado (71006): Registro de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • Esperanza (71007): Registro especializado en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • Firmat y Melincué (71008): Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

  • Las Rosas (71010): Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • María Teresa y Venado Tuerto (71011): Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

  • Rafaela (45044/71014): Registro con competencia en motovehículos y créditos prendarios.

  • Rufino (71017): Registro especializado en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • San Carlos Centro (71019): Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • San Genaro y Totoras (71022): Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

  • San Justo (71023): Registro especializado en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • Santa Fe Nº 2 (71028): Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

  • Vera (71035): Registro especializado en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

Una particularidad del listado santafesino es que ocho de las doce dependencias tienen competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial, además de créditos prendarios.

Qué pasará con los trámites de los registros automotores que cierran

El cierre de las oficinas no significa que desaparezcan los trámites que se realizaban en ellas. Según establece la resolución, los registros seccionales que permanezcan en funcionamiento deberán absorber los expedientes y garantizar la continuidad de las gestiones.

De esta manera, las operaciones que hasta ahora se canalizaban mediante las dependencias eliminadas pasarán a ser atendidas por otras sedes dentro del sistema registral.

El Ministerio de Justicia también autorizó a los registros que continúen operativos a intervenir en trámites correspondientes a todas las categorías. Esto comprende automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial.

La modificación apunta a que las oficinas que siguen abiertas puedan asumir gestiones que anteriormente estaban distribuidas entre distintas dependencias, algunas de ellas especializadas en una categoría particular de bienes.

Según la normativa, el objetivo de esa reorganización es "asegurar la continuidad, accesibilidad y adecuada prestación del servicio".

Por el momento, la información difundida no precisa qué registros recibirán los expedientes de cada una de las doce dependencias santafesinas alcanzadas por la medida, un dato relevante para quienes deban iniciar o continuar gestiones.

Por qué el gobierno decidió cerrar otros 67 registros automotores

El criterio utilizado por el Ministerio de Justicia para esta nueva tanda de cierres es el mismo que se aplicó durante las etapas anteriores de la reestructuración.

Las 67 oficinas eliminadas estaban intervenidas porque tenían vacante el cargo de encargado titular. Es decir, no contaban con una autoridad titular designada y funcionaban bajo un régimen de intervención.

Sobre esa condición administrativa, el gobierno nacional resolvió avanzar con la supresión de las dependencias y redistribuir sus funciones entre los registros que seguirán prestando servicios.

La decisión forma parte del plan de reducción de la estructura registral que la administración de Milei puso en marcha en 2024.

En aquella primera etapa se eliminaron aproximadamente 120 oficinas. Durante 2025 se sumaron otras 155 y, con los 67 cierres dispuestos ahora, el total asciende a unas 342 dependencias suprimidas en dos años.

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