La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

La capacidad del gobierno de Milei para encuadrar el mensaje papal en un contexto internacional se medirá frente a la inclinación de la Iglesia por alertar sobre las urgencias de la Argentina

La visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina activó una notable expectativa política y social . Es que el primer arribo de un Pontífice al país en 39 años (desde la segunda llegada de Juan Pablo II en 1987) pondrá en tensión el enfoque pastoral con la lectura oficial del gobierno nacional .

A la par del encuentro protocolar entre León XIV y el presidente Javier Milei , en la Casa Rosada auguran un mensaje enfocado en la dignidad humana frente a la inteligencia artificial, la problemática migratoria y los desafíos de la vulnerabilidad social a nivel global .

En esa línea, en el gobierno libertario dan por sentado que las palabras del Sumo Pontífice mantendrán un tono de alcance internacional sin constituir señalamientos a la agenda doméstica.

El entorno pastoral del Papa y sus declaraciones previas reflejan un mensaje centrado en la construcción de la paz, la fraternidad universal, la fe y la reconciliación en contextos de tensión socioeconómica.

La Argentina, con un escenario dividido

Paralelamente, la Argentina presenta un escenario dividido: por un lado, se destaca la presencia institucional y la figura del Papa, que deparará un importante despliegue logístico y religioso (misas multitudinarias), mientras que una porción de la sociedad percibe que la visita tendrá un impacto limitado sobre el malestar económico o la polarización política del país, según el registro de varias encuestas.

Pero las declaraciones de la jerarquía eclesiástica insisten en que el mensaje del Santo Padre interpela directamente las situaciones de vulnerabilidad y la necesidad de una democracia más participativa.

Es entonces cuando aflora el contrapunto político con el gobierno nacional, cuyos funcionarios intentan bajarle el tono político a la visita con la premisa de que el Pontífice no emitirá juicios directos sobre la coyuntura económica argentina y, de ese modo, neutralizar eventuales costos políticos.

Para el episcopado, en cambio, la defensa de la justicia social atañe al Evangelio y obra ineludiblemente como un llamado de atención frente a las urgencias que padece gran parte de la población.

En ese marco, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, destacó que la llegada de León XIV representa una oportunidad fundamental para “levantar la mirada” y buscar puntos de unidad.

La visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina es el centro de una notable expectativa política y social. Foto: AP

El prelado viene machacando sobre el clima de crispación y violencia verbal (enfocada en la desacreditación del adversario) que impera en el debate público y las redes sociales y, a su entender, el mensaje central del Papa busca desactivar la confrontación ideológica y promover la concordia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien asistirá este domingo al encuentro con el Sumo Pontífice previsto en el Palacio Libertad, fue cauteloso respecto de si espera un pronunciamiento crítico de la Iglesia sobre la situación social y económica de la Argentina.

“Espero escuchar el mensaje primero. Después, por supuesto, podremos hacer una evaluación política”, indicó Pullaro, quien meses atrás había invitado formalmente al Papa a visitar Rosario durante su gira por Sudamérica.

De ese modo, el santafesino evita proyecciones precipitadas sobre eventuales críticas papales hacia la situación social y se mantiene equidistante del conflicto entre la Nación y la Iglesia. Asimismo, el jefe de la Casa Gris estará presente en la misa programada para el miércoles próximo en Luján.

Pullaro viene de lograr que el oficialismo vote su segundo paquete de reformas en seguridad —con cambios—, luego de varios meses de análisis y discusiones que, por primera vez, desafiaron la convivencia política entre los principales socios de Unidos. "Se tensa, pero no se rompe", deslizaron a La Capital en los pasillos de la Legislatura sobre el estado de situación de la coalición. Cada vez falta menos para febrero, mes en el que operará el cierre de listas y el modo electoral dominará la escena.

Acerca de la convocatoria en el Palacio Libertad, el gobierno libertario aspira a que el cónclave envíe un mensaje de unidad ante los ojos de León XIV. Por eso, extendió invitaciones a representantes del Congreso, gobernadores y empresarios afines al ideario de Milei.

Incluso hubo un convite a la vicepresidenta Victoria Villarruel —después de meses de distanciamiento público y cruces políticos debido a proyectos claramente diferenciados— con el objetivo de mostrar una imagen de orden institucional y contener el vínculo con sectores tradicionales. Se trata de una tregua táctica más que de una reconciliación duradera.

En busca de distensión política

Con la llegada del Papa al país, el gobierno nacional pretende capitalizar un momento de distensión política interna. Todo esto ocurre en un marco de reconfiguración del frente externo, donde el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos impone un desafío: armonizar la empatía personal entre Milei y Donald Trump con una diplomacia institucional abierta a las distintas fuerzas políticas norteamericanas.

Pero se suma otro factor de inquietud: los libertarios siguen de cerca la grave crisis política y financiera desatada en Paraguay tras el colapso del Ueno Bank. Milei consideraba al mandatario, destituido y detenido, un importante aliado ideológico y económico en la región, al punto de calificar a ese país como un modelo de gestión fiscal y a Santiago Peña como “un lujo de presidente”.