El máximo diplomático de Irán se fue del país tras ser expulsado por Milei

Mohsen Soltani Tehrani salió de Argentina luego de que el presidente desginara a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista

Mohsen Soltani Tehrani se desempeñó como la máxima representación diplomática de Irán en Argentina desde 2021 hasta esta semana.

El máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani , se fue de Argentina este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el gobierno nacional luego de ser declarado persona “non grata”. La medida marca un quiebre histórico y posiciona a la administración de Javier Milei en una confrontación directa con Teherán.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional” , informó el canciller Pablo Quirno este sábado a través de su cuenta de X, ratificando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021.

La decisión del Poder Ejecutivo se dio este jueves, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un texto con duras críticas hacia la Casa Rosada por la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista .

Desde Cancillería explicaron que la expulsión respondió a expresiones que contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades” .

En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional.

Según el comunicado oficial, las manifestaciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional”.

Este escenario de tensión extrema se enmarca en la alineación geopolítica del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, países que se encuentran en conflicto bélico con Irán desde fines de febrero. Para el gobierno,la salida de Tehrani representa el “paso previo” a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con un Estado que, según la mirada oficial, es responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia.

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En ese sentido, la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro de entidades vinculadas al terrorismo implica no solo una condena política, sino también el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero local.

Por su parte, desde Irán advirtieron que esta postura del gobierno argentino “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y calificó la medida como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. En sus críticas, Teherán sostuvo que tanto Milei como el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos” por sus aliados internacionales.

Pese a las advertencias, la Argentina profundizó su estrategia al recordar que figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, poseen pedidos de captura internacional de Interpol por su participación en el ataque a la mutual judía de 1994, consolidando así un distanciamiento que hoy parece irreversible.