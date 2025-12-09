El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias con seis temas

La reforma laboral y el presupuesto 2026 figuran entre los puntos principales de la agenda parlamentaria de diciembre

A partir del recambio parlamentario que fortalece al oficialismo en ambas cámaras, este martes se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación . El decreto ratifica los seis temas que impulsa el gobierno en la agenda de fin de año, aunque algunos proyectos todavía están en proceso de elaboración.

Tal como había anunciado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la lista de asuntos a tratar en incluye la reforma laboral y el presupuesto 2026 . De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, los legisladores trabajarán entre el 10 y el 30 de diciembre para abordar dichas iniciativas.

El decreto 865/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei , que este domingo a la noche tenía previsto partir hacia Noruega. El jefe del Estado argentino hizo el llamado formal antes de sumarse a la comitiva que participará en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado , una de las principales referentes opositoras en Venezuela.

La mitad de los puntos del temario del período de sesiones extraordinarias en Buenos Aires se refiere a proyectos que aún no envió el Poder Ejecutivo nacional. En este grupo se destaca la ley de modernización laboral , denominación elegida por el gobierno para abordar la reforma de la normativa vinculada al trabajo y el empleo.

Otro asunto que está en proceso de laboración fuera del Congreso es la reforma del código penal. En este caso, una de las principales espadas de La Libertad Avanza (LLA) para defender los cambios es la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que esta semana inicia su mandato de seis años en el Senado.

En tercer lugar, el gobierno enviará un proyecto para la adecuación de la ley 26.639. Se trata del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en el oeste del país.

En cuanto a los temas que ya están dentro de la agenda parlamentaria, el decreto apunta a avanzar en la sanción del presupuesto 2026. Lo mismo ocurre con la ley de inocencia fiscal y la de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, dos iniciativas clave en relación a la política tributaria definida por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.