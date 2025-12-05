La Capital | Política | Milei

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

El presidente firma este viernes el llamado al Parlamento para que sesione entre el 10 y el 30 de diciembre. También se discutirá la reforma del Código Penal

5 de diciembre 2025 · 19:44hs
El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias

El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, que se llevarán adelante del 10 al 30 de diciembre. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes que el presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. El temario incluye el presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal y un compromiso nacional orientado a la estabilidad monetaria y fiscal, además de la reforma laboral y una modificación integral del Código Penal.

El gobierno también buscará avanzar en la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, un punto que anticipa debate político y ambiental.

En la Casa Rosada definieron el paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en una señal de que el Ejecutivo intentará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año.

Reformas durante el verano

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras que para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, como también la ley de glaciares.

El gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de inocencia fiscal, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento.

Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero "guardado en el colchón".

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de presupuesto, desde La Libertad Avanza (LLA) también quieren incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

