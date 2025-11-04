Presupuesto 2026: el gobierno nacional logró dictamen de mayoría

La Libertad Avanza se anotó una victoria clave con el voto doble de Benegas Lynch y el apoyo del PRO y la UCR

El titular de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, desempató la votación.

El gobierno de Javier Milei consiguió este martes una victoria clave en el Congreso nacional al obtener el dictamen de mayoría para el presupuesto 2026 , el primero que intenta aprobar desde su llegada a la Casa Rosada.

La definición en la comisión de Presupuesto de Diputados fue agónica: se desempató gracias al voto doble del presidente del cuerpo, Alberto "Bertie" Benegas Lynch .

La votación finalizó empatada 20 a 20. La Libertad Avanza (LLA) sumó el apoyo (con disidencias parciales) del PRO, la UCR e Innovación Federal, alcanzando 20 firmas.

Unión por la Patria (UP) obtuvo la misma cantidad de apoyos. Benegas Lynch, en su rol de presidente de la comisión, inclinó la balanza para el oficialismo, que llegó a 21 firmas.

El resto de los bloques opositores presentaron dictámenes propios, incluyendo uno de Encuentro Federal, el MID y Democracia (seis firmas) y otro de la izquierda (rechazo total).

Dip1 Diego Santilli, nuevo ministro del Interior, estuvo en la Cámara de Diputados. Foto: Archivo / La Capital.

Un gesto político que marcó la jornada fue la presencia del diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, quien aún no renunció a su banca.

Su participación en el encuentro se interpretó como una señal del gobierno hacia los sectores dialoguistas y, especialmente, hacia los gobernadores.

La rosca por el presupuesto 2026

Ahora, la verdadera negociación se trasladará al recinto de la Cámara baja. “Empieza un proceso de gobernadores que necesitan obras o avales para endeudarse, y cada voto vale mucho”, deslizó un diputado opositor.

Si bien el rol de los gobernadores fue clave para destrabar la mayoría a favor del oficialismo, los jefes provinciales requerirán respuestas de la gestión libertaria para ratificar ese respaldo en el recinto del Congreso.

Entre los cambios, tendrán que aparecer fondos para urgencias provinciales, principalmente para las deudas ligadas a las Cajas Jubilatorias y la obra pública.