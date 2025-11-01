Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

El vocero presidencial de Javier Milei no ocupará la banca de legislador porteño para la que fue elegido en mayo y reemplazará a Guillermo Francos

La semana posterior a las elecciones de medio término concluyó con un anuncio potente en la Casa Rosada. Manuel Adorni dejará de ser el vocero presidencial de Javier Milei para convertirse en el jefe de Gabinete de Ministros. "Profundizar las reformas estructurales será prioridad" , anticipó este viernes a última hora.

El funcionario había sido votado en mayo para ocupar un lugar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Luego del triunfo oficialista del último domingo en los comicios nacionales, decidió renunciar a la banca antes de asumir y seguirá trabajando muy cerca del líder de La Libertad Avanza (LLA) .

Luego del anuncio oficial desde la Casa Rosada, el reemplazante de Guillermo Francos aseguró que pretendee seguir el mismo camino en su nueva función. En este sentido, expresó: "Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante" .

"Quiero agradecer profundamente a Javier Milei por haberme elegido para esta nueva etapa" , afirmó Adorni a través de redes sociales. También ponderó la "confianza y el apoyo permanente" que le brinda la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme… — Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2025

El sucesor de Francos dejó en claro que está listo para asumir otra responsabilidad en el gobierno nacional. En el mensaje publicado en su cuenta oficial de X se refirió al vínculo con los ministros: "Seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera".

Después de casi dos años de trabajo en la Casa Rosada, el vocero presidencial dejará su cargo, pero no se mudará a la Legislatura porteña. En cambio, se convertirá en uno de los principales interlocutores con los mandatarios provinciales en la coordinación del gabinete. "Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen", concluyó después de la designación.

El funcionario de 45 años cubrió la primera vacante en el gobierno tras las elecciones del último domingo, pero hay otros reemplazos pendientes en la primera línea del Poder Ejecutivo. Casi en simultáneo con la renuncia de Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, también dejó su cargo después de un mes y medio de trabajo en ese puesto.

Elogios de Romina Diez y Luis Caputo

La partida del jefe de Gabinete de Ministros generó este viernes distintos reconocimientos y mensajes de apoyo en La Libertad Avanza. La diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, manifestó: "Gracias por haberse puesto la camiseta en el momento más difícil de este gobierno, algo que no vamos a olvidar. Le deseo lo mejor".

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, también destacó la labor de Francos, que previamente ocupó el Ministerio del Interior. "Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo", expresó.