Un choque fortísimo en avenida Pellegrini terminó con un taxi y otro auto destrozados

El siniestro vial se registró poco antes del amanecer en el centro y el tránsito estuvo cortado durante unas dos horas

Este jueves comenzó con un algunas complicaciones de tránsito en el centro rosarino, ya que un taxi y un vehículo particular protagonizaron un choque avenida Pellegrini . Ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones graves, más allá de que el impacto provocó daños considerables en ambos automóviles.

La policía montó un amplio operativo en la esquina de Maipú a primera hora de la jornada debido a la colisión. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y de una empresa de medicina privada se encargaron de asistir a las víctimas y una de ellas fue trasladada a un centro de salud para continuar con el tratamiento.

El chofer del servicio público denunció que la conductora de un Volkswagen Gol cruzó con el semáforo en rojo y lo embistió mientras iba hacia el norte. "Me agarró como venía, fijate que no hay ni frenadas marcadas en la calle ", comentó a través de LT8 .

El siniestro vial se produjo aproximadamente a las 5.30 de la mañana. En ese momento, el taxista pasó en verde por Maipú y el otro auto se estrelló de frente contra la parte delantera izquierda del otro coche.

Choque Pellegrini Maipú 2 Foto: X/@maxiklan.

El Fiat Cronos quedó detenido sobre la ochava noroeste de la avenida, frente a una pizzería. El conductor se bajó muy mareado y unas horas más tarde seguía afectado por un zumbido en el oído como consecuencia del impacto.

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Los médicos del servicio privado se ocuparon de asistir y trasladar a la automovilista lesionada. En cambio, el chofer se quedó en el lugar después de la evaluación inicial del Sies.

Mientras se llevaba a cabo el operativo para investigar el choque, la mano que viene desde el río Paraná quedó cortada en avenida Pellegrini. La circulación se normalizó poco antes de las 8 de la mañana, una vez que retiraron los vehículos.

Un taxista mareado y un pasajero ileso

El taxista involucrado en la colisión detalló que estaba realizando un viaje en el momento de la colisión. El pasajero había subido por Maipú, a unas tres cuadras de allí.

El conductor apuntó que estaba detenido a la par de un ómnibus en el cruce sobre Pellegrini. Cuando vio la luz verde, ambos vehículos reanudaron la marcha a la par. "Aparentemente, el colectivero vio que esta chica venía medio jugada", aclaró en cuanto a la situación del otro transporte.

Choque Pellegrini Maipú 3 Foto: X/@maxiklan.

De acuerdo al relato del chofer, el pasajero resultó ileso y se retiró después de dejarle sus datos de contacto por si necesitaba testigos. Al principio, el automovilista estaba aturdido y "no entendía nada" por la magnitud del golpe, de modo que tardó en reconstruir lo ocurrido.

"El mareo era grande en un momento, ahora se me está pasando", manifestó el taxista. Dado que el coche quedó inutilizado, el peón no podrá volver a trabajar hasta que lo reparen: "No queda otra que esperar, los fierros se arreglan".