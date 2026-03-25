"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) indicó que el desarrollo del avión de combate F-39 marca una "nueva era en la defensa aérea".

El primer caza supersónico F-39E Gripen fabricado en Brasil fue presentado este miércoles en un acto en el que estuvo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó el suceso como un "momento histórico" .

El evento se desarrolló en el Aeródromo Embraer Gavião Peixoto, en San Pablo, donde hubo una serie de discursos, aunque Lula no tomó la palabra . Fue en redes sociales que se pronunció sobre el hecho.

Se subió en un avión para ser escoltado por el Gripen, de la empresa de defensa sueca Saab. "Un momento muy simbólico, que demuestra que Brasil es un país que cree en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía ", dijo Lula.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) indicó que el desarrollo del avión de combate F-39 marca una "nueva era en la defensa aérea" , dado que el contrato con Gripen contempla la transferencia de tecnología y formación de profesionales brasileños.

Hoje o céu do Brasil é palco de um momento histórico. Voei escoltado pelo primeiro Gripen produzido no Brasil. Um momento muito simbólico, que mostra um país que acredita em si mesmo, investe em tecnologia e reafirma sua soberania. @ricardostuckert pic.twitter.com/nVlhRsVZYs

De las 36 aeronaves adquiridas por la FAB, 15 tendrán su ensamblaje final en la planta de Embraer, puntualizó la institución.

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"Este hito sitúa a Brasil entre un selecto grupo de naciones capaces de desarrollar y producir aeronaves de combate de alta complejidad, un logro sin precedentes en Latinoamérica", afirmó previamente el gobierno brasileño.

Saab en lugar de Rafale o Boeing

En total, Brasil encargó a Saab 36 aviones de combate supersónicos, el primero de los cuales recibió en septiembre de 2020. De ellos, 15 serán fabricados en las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto. Brasilia prefirió el avión sueco al Rafale del francés Dassault Aviation y al F/A-18 Super Hornet del fabricante estadounidense Boeing.

Brasil reivindica su condición de país pacífico, pero la defensa se impone cada vez más como un tema clave a la vista del convulso contexto geopolítico, especialmente con la guerra en Oriente Medio. El gobierno del país más grande de América Latina también se ha mostrado preocupado por la intervención militar estadounidense para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro.