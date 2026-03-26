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Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

Los siniestros se produjeron durante la madrugada de este jueves. No hubo personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales

26 de marzo 2026 · 11:32hs
Incendios de vehículos en Rondeau al 900. Fue este jueves. Daños totales en dos rodados

Foto: captura de video

Incendios de vehículos en Rondeau al 900. Fue este jueves. Daños totales en dos rodados

Otra seguidilla de incendios presuntamente intencionales se registró en las calles de la ciudad. Bomberos Zapadores tuvieron que intervenir en incidentes en las zonas sudoeste, norte y oeste de Rosario. En total, durante la madrugada de este jueves, se produjeron tres siniestros en el que fueron afectados por las llamas seis vehículos.

Fuentes oficiales señalaron que, cronológicamente, el primero de los casos se registró en los primeros minutos de hoy en Pascual Rosas 1.200, en barrio Echesortu. La alarma en el Cuartel Central de Zapadores se activó a las 0.44. El vehículo afectado fue un Citroën C4, propulsado a nafta.

Según indicaron los voceros, el coche estaba estacionado correctamente sobre la calzada. Voceros de los bomberos remarcaron que a pesar del intenso fuego no hubo peligro de propagación y que al arribar los socorristas no había nadie tratando de sofocar las llamas.

Otros incendios en la madrugada

El segundo incendio se registró en Rondeau al 900, en barrio Sarmiento, en el norte de Rosario, y fue el que más daño causó porque en total fueron alcanzados cuatro rodados.

incendio en zona norte

En el Cuartel Norte de Zapadores recibieron la denuncia a las 4.24, en la que se indicaba en principio que un vehículo utilitario y un automóvil que estaban estacionados sobre la vereda, frente a un taller mecánico, ardían en llamas.

>> Leer más: Un auto se incendió de madrugada en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Pero cuando llegaron los efectivos comprobaron que el fuego y el calor causaron daños a otros dos vehículos que estaban muy cerca de los dos primeros.

otro incendio de auto

Por último, el Cuartel Sur de Zapadores tuvo que intervenir en un incendio que se registró poco antes de las 5 de hoy, San Nicolás al 4100, en la zona sudoeste de Rosario.

En este caso, el vehículo siniestrado fue un Renault Scenic, que estaba estacionado en la calle. Al igual que en los casos anteriores, al momento de arribar los bomberos tampoco había personas tratando de sofocar el fugo. Los daños fueron totales, pero no hubo peligro de propagación.

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