Frontera, la pequeña ciudad de tránsito de droga que empezó a ser "pacificada"

Una pequeña localidad santafesina, tomada por un clan delictivo, tenía muchos homicidios en relación a sus escasos 10 mil habitantes. Su estratégico lugar y los cambios

No solo Rosario aparece en el repertorio oficial sobre la baja de violencia del gobierno provincial . Desde hace algunos días destaca la transformación de Frontera , en el oeste santafesino, que pasó de ser una ciudad de pocas cuadras muy violento en proporción a los escasos 10.000 habitantes a registrar meses sin homicidios.

Este cambio se atribuye a una estrategia de seguridad integral que incluyó el desmantelamiento de búnkeres y una mayor presencia policial en la pequeña localidad cerca de Rafaela, en el departamento de Castellanos. Su ubicación estrategia en el límite de Córdoba y Santa Fe , junto a una gran cantidad de rutas como la 34 y 19 y caminos rurales, la convierte en un lugar ideal para el tránsito de drogas provenientes del norte para ser distribuida.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli , agregó que "es un punto nodal en el tránsito de estupefacientes que tiene que ver con el ingreso fundamentalmente de cocaína desde el norte hacia los grandes centros urbanos y exportación ".

“Frontera pasó de ser una de las ciudades más violentas del país, en términos de homicidios cada cien mil habitantes, a registrar hoy más de 150 días sin homicidios” , afirmó hace pocos días cuando se realizó un importante allanamiento.

Pullaro y Frontera

“Es una ciudad que tiene mucha complejidad desde hace años. Hubo grandes procedimientos. El clan Gallardo era una familia que articulaba la logística del delito en Frontera y también en San Francisco que lo divide una calle. Incluso Acapulco, que pertenece a Josefina”, explicó este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro.

Embed

Un hito fundamental en este proceso fue la captura de Héctor Argentino Gallardo, líder de una organización criminal que operaba en los límites de Santa Fe y Córdoba. Tras permanecer prófugo por varios años, las autoridades lograron localizar al cabecilla en el sur del país mediante un extenso trabajo de inteligencia. La exitosa detención del "Patrón" simboliza el debilitamiento del nodo logístico delictivo que azotaba a la región.

Tiroteo y policía

A principios de enero, un procedimiento judicial y policial destinado a derribar un búnker de ventas de drogas en Frontera tuvo una inesperada derivación. Sucedió cuando el personal encargado de cumplir con esa medida primero fue recibido con disparos de armas de fuego efectuados por “soldaditos” que custodiaban el lugar.

“Hay delincuentes violentos, pero cuando la policía de Santa Fe va equipada a los allanamientos, obvio que es una situación violenta y de tensión, es difícil que pongan resistencia”, dijo el gobernador.