Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

El precio del litro del combustible aumentó más del 8 por ciento en una semana y un tanque lleno ya cuesta casi $100.000

La petrolera ajustó los números de los tableros de nafta este miércoles.

Fuera de la tendencia general del aumento de precios en el país, este miércoles se registró una nueva suba de la nafta en Rosario . Después de una semana con sucesivos ajustes, YPF superó la barrera de los 2.000 pesos por litro de súper en la ciudad.

La petrolera argentina actualizó los tableros una vez más y así se confirmó una variación del 8,5 por ciento en apenas ocho días . De momento, algunas de sus competidoras tienen valores inferiores en los surtidores de la ciudad y en otras estaciones de la misma marca aún se podía conseguir a $ 1.998.

El incremento en YPF también determina una diferencia menor en relación al combustible de máxima calidad. El litro de Infinia se pagaba 2.127 pesos a primera hora de la jornada , lo que implica una brecha de poco más del 6 % por encima de la súper.

De acuerdo al relevamiento que hizo LT8 en el arranque de la jornada, Puma ofrece la nafta súper más barata de Rosario . En estas estaciones de servicio se vende a $ 1.985 y es la que se mantiene más alejada del piso de los 2.000 pesos.

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Combustible: un aumento más...

YPF: el precio del litro de nafta súper llegó a $2002. En Puma cuesta $1985. En Shell, $1999. En Axion, $2049.

La Premium más cara es la de Shell: $2271. El diesel Premium es de Axion: $2419.

Vía @maxiklanhttps://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/EnwDVTAJX5 — LT8 am830 (@LT8am830) March 25, 2026

Por su parte, YPF ofrece el mismo tipo de combustible a $ 2.002 por litro. En tanto, Shell fijó un valor de 1.999 pesos en sus tableros y Axion cobra 2.049 pesos en sus bocas de expendio.

>> Leer más: El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

La aceleración en la suba de los precios de combustible es un problema que se repite en todo el país. La nafta y el gasoil ya acumulan incrementos de entre 13 y 16 por ciento desde que se intensificaron los enfrentamientos en Medio Oriente por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

Nafta YPF El litro de nafta súper llegó a casi 2.000 pesos el miércoles 25 de marzo de 2026 en las estaciones de servicio de YPF de Rosario. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Algunos economistas especializados no descartan nuevos movimientos en el mercado como consecuencia del contexto internacional. Según las estimaciones del sector, en las próximas semanas puede producirse un salto de hasta el 5 % adicional.

¿Cuánto cuesta el combustible en Rosario?

Los precios fijados este miércoles a primera hora de la mañana se distribuyen de la siguiente manera por empresa:

Puma

Súper: $ 1.985

Max Premium: $ 2.185

Diésel: $ 2.303

Puma Diésel: $ 2.171

Shell

Súper: $ 1.999

V-Power: $ 2.271

V-Power Diésel: $ 2.417

YPF

Súper: $ 2.002

Infinia: $ 2.127

Diésel 500: $ 2.141

Infinia Diésel: $ 2.305

Axion

Súper: $ 2.049

Quantum: $ 2.219

Quantum Diésel: $ 2.419

Con estos valores, un tanque lleno de nafta súper de 50 litros cuesta al menos 99.250 pesos en Rosario. El incremento se da en paralelo con las fuertes subas del gasoil, que actualmente es el tipo de combustible más caro.