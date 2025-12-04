Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

El gobernador de Santa Fe se reunió con integrantes de la central sindical durante su estadía en Buenos Aires para armar el bloque de Provincias Unidas en Diputados

A partir del cambio de correlación de fuerzas en el Poder Legislativo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , advirtió este jueves en Rosario que no está a favor de una " reforma laboral de derecha sino una modernización laboral" . Además, confirmó algunas "coincidencias" con la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) .

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) se mostró satisfecho con el armado del bloque de Provincias Unidas (PU) tras la jura de los nuevos diputados nacionales. Durante su reciente estadía en Buenos Aires, incluyó a referentes de la central sindical en la agenda de reuniones previas a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

El mandatario provincial encontró "coincidencias en algunos planteos" de la CGT alrededor de los cambios de las leyes del trabajo. Entre ellas, mencionó la necesidad de "modificar algunas cuestiones que hacen que muchas personas estén fuera del mercado formal" .

Pullaro propuso un punto de vista distinto desde el concepto que eligió para definir uno de los principales proyectos que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

El exministro de Seguridad santafesino apuesta a un proceso de "modernización laboral que les permita a las pyme sostener el empleo", así como ampliar la cantidad de contrataciones en blanco.

La mirada del jefe de la Casa Gris sobre la reforma "no es la de las grandes industrias", según explicó durante una rueda de prensa en el barrio Las Flores. Luego recordó que la provincia tiene "el entramado más grande" de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina.

>> Leer más: El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

En cuanto a las cuestiones que más le preocupan, el gobernador planteó el siguiente problema: "Cómo mejoramos el capital y fundamentalmente el empleo. Así generamos crecimiento económico".

A la hora de pensar en las herramientas disponibles, expresó su interés por la legislación comparada de distintos países en donde se pueden firmar contratos por regiones o por empresa. "El criterio claro es que vamos a defender a las pyme", sentenció.

El apoyo de Pullaro a Gisela Scaglia

Uno de los objetivos principales del viaje de Pullaro a Buenos Aires fue la construcción de un nuevo espacio multipartidario en la Cámara de Diputados de la Nación. "Estoy muy contento porque nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia fue elegida presidenta", manifestó tras el acto de jura .

El gobernador señaló que Provincias Unidas tendrá alrededor de 25 representantes bajo el liderazgo de la referente del PRO. Respecto de la agenda, adelantó que el bloque "llevará adelante la mirada del interior productivo, las pymes y las clases medias urbanas del interior".

Scaglia y Pullaro compartieron diferentes reuniones para cerrar la negociación antes de la jura en la Cámara baja y el resultado final dejó conforme al jefe de la Casa Gris. "Hasta hace unos días, tenía un solo diputado que me consultaba permanentemente. Esto cambia nuestra posición ante el gobierno nacional", destacó.

Los reclamos detrás del presupuesto 2026

Finalmente, el mandatario provincial se mostró dispuesto a acompañar la sanción del presupuesto 2026, pero resaltó que los legisladores deben actuar "siempre demandando las obras" pendientes en Santa Fe.

En el primer lugar de la lista se refirió al "pésimo estado" de las rutas nacionales, uno de los temas en los que hasta ahora no logró acuerdos concretos con la administración de La Libertad Avanza (LLA).

El radical se quejó de la falta de proyectos de infraestructura para la provincia en la ley de leyes del año próximo. "Lamentablemente, hasta ahora no las han puesto", comentó en cuanto al estado actual del debate parlamentario.

Fuera de la cuestión más cercana a la producción, Pullaro reiteró la vocación de mejorar el financiamento de la educación y la universidad pública.

En esa línea, manifestó su apoyo a la declaración de emergencia en dispacacidad y al Hospital Garrahan. Al respecto, añadió: "Queremos una mirada donde el Estado cuide a las personas que lo necesitan. Un Estado eficiente, con las cuentas equilibradas, como podemos mostrar acá".