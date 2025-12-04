La Capital | Política | reforma laboral

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

El gobernador de Santa Fe se reunió con integrantes de la central sindical durante su estadía en Buenos Aires para armar el bloque de Provincias Unidas en Diputados

4 de diciembre 2025 · 13:34hs
El mandatario provincial dijo que la reforma laboral debe favorecer al interior.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El mandatario provincial dijo que la reforma laboral debe favorecer al interior.

A partir del cambio de correlación de fuerzas en el Poder Legislativo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió este jueves en Rosario que no está a favor de una "reforma laboral de derecha sino una modernización laboral". Además, confirmó algunas "coincidencias" con la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) se mostró satisfecho con el armado del bloque de Provincias Unidas (PU) tras la jura de los nuevos diputados nacionales. Durante su reciente estadía en Buenos Aires, incluyó a referentes de la central sindical en la agenda de reuniones previas a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

El mandatario provincial encontró "coincidencias en algunos planteos" de la CGT alrededor de los cambios de las leyes del trabajo. Entre ellas, mencionó la necesidad de "modificar algunas cuestiones que hacen que muchas personas estén fuera del mercado formal".

Modernización laboral en vez de reforma laboral

Pullaro propuso un punto de vista distinto desde el concepto que eligió para definir uno de los principales proyectos que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

El exministro de Seguridad santafesino apuesta a un proceso de "modernización laboral que les permita a las pyme sostener el empleo", así como ampliar la cantidad de contrataciones en blanco.

La mirada del jefe de la Casa Gris sobre la reforma "no es la de las grandes industrias", según explicó durante una rueda de prensa en el barrio Las Flores. Luego recordó que la provincia tiene "el entramado más grande" de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina.

>> Leer más: El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

En cuanto a las cuestiones que más le preocupan, el gobernador planteó el siguiente problema: "Cómo mejoramos el capital y fundamentalmente el empleo. Así generamos crecimiento económico".

A la hora de pensar en las herramientas disponibles, expresó su interés por la legislación comparada de distintos países en donde se pueden firmar contratos por regiones o por empresa. "El criterio claro es que vamos a defender a las pyme", sentenció.

El apoyo de Pullaro a Gisela Scaglia

Uno de los objetivos principales del viaje de Pullaro a Buenos Aires fue la construcción de un nuevo espacio multipartidario en la Cámara de Diputados de la Nación. "Estoy muy contento porque nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia fue elegida presidenta", manifestó tras el acto de jura .

El gobernador señaló que Provincias Unidas tendrá alrededor de 25 representantes bajo el liderazgo de la referente del PRO. Respecto de la agenda, adelantó que el bloque "llevará adelante la mirada del interior productivo, las pymes y las clases medias urbanas del interior".

Scaglia y Pullaro compartieron diferentes reuniones para cerrar la negociación antes de la jura en la Cámara baja y el resultado final dejó conforme al jefe de la Casa Gris. "Hasta hace unos días, tenía un solo diputado que me consultaba permanentemente. Esto cambia nuestra posición ante el gobierno nacional", destacó.

Los reclamos detrás del presupuesto 2026

Finalmente, el mandatario provincial se mostró dispuesto a acompañar la sanción del presupuesto 2026, pero resaltó que los legisladores deben actuar "siempre demandando las obras" pendientes en Santa Fe.

En el primer lugar de la lista se refirió al "pésimo estado" de las rutas nacionales, uno de los temas en los que hasta ahora no logró acuerdos concretos con la administración de La Libertad Avanza (LLA).

El radical se quejó de la falta de proyectos de infraestructura para la provincia en la ley de leyes del año próximo. "Lamentablemente, hasta ahora no las han puesto", comentó en cuanto al estado actual del debate parlamentario.

Fuera de la cuestión más cercana a la producción, Pullaro reiteró la vocación de mejorar el financiamento de la educación y la universidad pública.

En esa línea, manifestó su apoyo a la declaración de emergencia en dispacacidad y al Hospital Garrahan. Al respecto, añadió: "Queremos una mirada donde el Estado cuide a las personas que lo necesitan. Un Estado eficiente, con las cuentas equilibradas, como podemos mostrar acá".

Noticias relacionadas
Roald Coco Báscolo, el hombre elegido por Maximiliano Pullaro para estar al frente del Ministerio de Trabajo a partir del 10 de diciembre.

Ley tributaria: Báscolo aseguró que la iniciativa en Santa Fe "es disruptiva a nivel nacional"

El Consejo de Mayo se reunió de nuevo en la Casa Rosada para abordar los puntos de la reforma laboral. 

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

La legisladora se quejó de la postura de algunos sindicatos contra la reforma laboral.

Proyecto de reforma laboral: "No podés resistirte a algo que no conocés"

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Tras la jura, cómo quedaron los bloques en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha y marcó coincidencias con la CGT
Política

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Ovación
El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas
Ovación

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"