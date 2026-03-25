Adorni habló también sobre el paquete de normas que el Ejecutivo enviará al Congreso

Levantar la restricción de venta de tierras a extranjeros, leyes de discapacidad y presupuesto educativo y pliegos de jueces y fiscales al Senado, algunos de los temas de la agenda oficial. El 29 de abril expondrá en el Parlamento

Además de referirse a las recientes polémicas en las que quedó envuelto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó este martes que el 29 de abril próximo presentará su informe de gestión ante el Congreso nacional y habló sobre el paquete de diez leyes que el Ejecutivo aspira a poner pronto en debate parlamentario .

“En primer lugar, enviaremos un paquete de normas dedicado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina. Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros ”, aseveró Adorni.

En esa línea, agregó: “Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales ”.

“Algunas de esas inversiones, como petróleo, minería o agro, requieren grandes extensiones de tierra para llevarse adelante. No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, éstas no se realicen ”, añadió.

Adorni y la agenda oficial

Asimismo, señaló que el gobierno “terminará de promulgar la modificación” de la ley de glaciares y advirtió que la Argentina “tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo”.

“Para la ley de fuegos, impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron”, continuó el funcionario.

Luego, Adorni enfatizó: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que otorgue vía sumarísima a los procesos, que evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles a los propietarios en menos de cinco días”.

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Paralelamente, anunció modificaciones de las leyes de discapacidad y de educación superior. “El gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerles frente a una montaña de salarios públicos ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, argumentó.

“Estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, sostuvo.

Por eso, subrayó que el gobierno solo dará “aumentos a los que tiene incapacidad para trabajar” y “no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer solo clientelismo”.

Luego, el jefe de Gabinete señaló: “Estamos avanzando con la concesión del histórico complejo hotelero de Chapadmalal. Con una concesión a 30 años se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del mismo”.

También anunció que “el 10 % de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para el sistema de defensa nacional".

Luego anunció que el Ministerio de Justicia “estará enviando 60 pliegos de magistrados, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación, y seguirá remitiendo los pliegos que faltan de aquí en adelante”.