Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

La policía rosarina y las fuerzas de seguridad federales confirmaron este jueves a primera hora un crimen en la zona norte . Según el primer reporte oficial, la víctima estaba cumpliendo una condena de ejecución condicional por otro episodio violento denunciado en 2023.

Omar Ramón Sarría falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El hombre de 62 años fue baleado la noche anterior en Machain al 1800 y estuvo internado en estado crítico después de un ataque cuyos autores no habían sido identificados durante el procedimiento.

La hipótesis inicial en torno al episodio apunta contra dos delincuentes en moto como responsables del homicidio . Los investigadores empezaron a seguir esta pista a partir del análisis de cámaras de videovigilancia en inmediaciones de los barrios La Esperanza y Parque Casas.

El operativo comenzó alrededor de las 23.20, cuando la policía recibió múltiples llamados telefónicos sobre un ataque a balazos contra una casa ubicada entre Herrera y Larrechea . Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevar al hombre herido hasta el Heca.

El primer diagnóstico indica que el paciente tenía lesiones en la región toracoabdominal derecha y la zona lumbar del mismo lado por el impacto de un proyectil. Después del traslado, los médicos del nosocomio municipal decidieron atenderlo en el quirófano.

>> Leer más: Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Mientras Gendarmería Nacional vigilaba la zona de la balacera con apoyo del Comando Radioeléctrico, Sarría fue sometido a una cirugía por las heridas que sufrió. Sin embargo, falleció alrededor de la una y media de la mañana.

De acuerdo al registro policial, la víctima vivía en la cuadra donde lo asesinaron. Actualmente estaba purgando una pena de prisión condicional dictada hasta el 10 de julio de 2027.

Los antecedentes de otra balacera

Los investigadores recordaron que el hombre fallecido había sido condenado por otro ataque a balazos perpetrado en 2023. En esa oportunidad, Lucas D. recibió ocho disparos en sus piernas.

Después de la denuncia sobre lesiones graves dolosas, la Justicia ordenó un allanamiento del domicilio de Sarría. En aquel procedimiento secuestraron drogas ilegales una balanza de precisión y municiones.

El asesinato en la zona norte fue el segundo homicidio confirmado en Rosario en menos de cuatro horas. Antes de este caso, un hombre de 36 años también murió en el Heca por una balacera en el barrio Santa Lucía. El ataque terminó con la vida de Alexis Barrios, mientras que Juana M. fue atendida en el Policlínico San Martín por una lesión en la pierna derecha.