Tras la jura, cómo quedaron los bloques en Diputados

En un batacazo, La Libertad Avanza logró posicionarse como la primera minoría con 95 diputados. Así es la conformación del resto de los espacios

4 de diciembre 2025 · 13:56hs
La Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 
Gisela Scaglia encabezará el bloque de Provincias Unidas.

Gisela Scaglia encabezará el bloque de Provincias Unidas.
Gerardo Martínez sigue al frente del bloque de UP.

Gerardo Martínez sigue al frente del bloque de UP.
Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró en la Cámara de Diputados.

Con la jura de los 127 nuevos diputados, la Cámara baja nacional se reacomodó de una manera favorable para el oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) logró quedarse con la primera minoría, con 95 legisladores propios, contra los 93 de Unión por la Patria (UP).

En poco más de un mes, los libertarios reclutaron más de 15 diputados. De ellos, once pertenecieron en algún momento al PRO —como los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni y tres a la UCR.

El cambio es significativo: antes de la jura de este miércoles, el peronismo tenía un bloque de 98 legisladores, mientras que LLA contaba sólo 37 diputados “propios”.

Además de la primera y segunda minoría se conformaron otros bloques en la Cámara baja. El armado del PRO, UCR y aliados quedó integrado por 22 diputados.

El bloque de Provincias Unidas (PU), que será liderado por Gisela Scaglia, quedó con 18 diputados. Por su parte, la izquierda conformó su espacio con cuatro representantes.

>> Leer más: Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante" que vivió en el recinto

No obstante, todavía resta conocer cómo se van a conformar los interbloques, los cuales aumentarían la fuerza de los distintos espacios.

La certeza es que Provincias Unidas armará un interbloque que se llamará Unidos junto a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a dos legisladores de la Coalición Cívica (CC): Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Una incógnita se abre en cómo actuarán los legisladores de gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo. Los salteños de Gustavo Sáenz y los misioneros de Hugo Passalacqua permanecerán en el bloque Innovación Federal, con siete diputados.

Podrían actuar coordinados con los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Jalil y la neuquina de Rolando Figueroa. A ellos podrían sumarse dos legisladores que responden al sanjuanino Marcelo Orrego. En total, reúnen 16 bancas.

En cuanto a la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem fue reelecto y continuará en su rol hasta 2027.

Uno a uno, como quedaron los bloques

La Libertad Avanza (95)

1- Sabrina Ajmechet.

2- Carlos Almena.

3- Lisandro Almirón.

4- Bárbara Andreussi.

image - 2025-12-04T090755.768
Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró este jueves en la Cámara de Diputados

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró este jueves en la Cámara de Diputados

5- Pablo Ansaloni.

6- Damián Arabia.

7- Belen Avico.

8- Atilio Basualdo.

9- Mónica Mariela Becerra.

10- Beltrán Benedit.

11- Bertie Benegas Lynch.

12- Rocío Bonacci.

13- Alejandro Bongiovanni.

14- Gabriel Bornoroni.

15- Carlos Brizuela.

16- Eliana Bruno.

17- Mariano Campero.

18- Alejandro Carrancio.

19- Giselle Castelnuovo.

20- Ricardo Chiconi.

21- Facundo Correa Llano.

22- Romina Diez.

23- Nicolás Emma.

24- Alejandro Fargosi.

25- Alida Ferreyra

26- Sergio “Tronco” Figliuolo.

27- María Gabriela Flores.

28- Maira Frias.

29- Virginia Gallardo.

30- Álvaro García.

31- Carlos García.

32- Silvana Giudici.

33- Mercedes del Rosario Goitia.

34- Alfredo Gonzáles.

35- María Luisa González Estevarena.

36- Maura Ester Gruber.

37- Jairo Henoch Guzmán.

38- Diego Hartfield.

39- Patricia Holzman.

40- Gerardo Huesen.

41- Gladys Humenuk.

42- María Cecilia Ibañez.

43- Andrés Laumann.

44- Lilia Lemoine.

45- Andrés Leone.

46- Mercedes Llano.

47- Enrique Lluch.

48- Johanna Longo

49- Lorena Macyszyn.

50- Álvaro Martínez.

51- Nicolás Mayoraz.

52- Martín Menem.

53- María Julieta Metral Asensio.

54- María Soledad Molinuevo.

55- Margarita Mondaca.

56- Guillermo Montenegro.

57- Juan Pablo Montenegro.

58- Francisco Morchio.

59- Julio Moreno Ovalle.

60- Gabriela Muñoz.

61- María del Carmen Niveyro.

62- Joaquín Ojeda.

63- Sebastián Pareja.

64- Marcos Patiño Brizuela.

65- Santiago Pauli.

66- Agustín Pellegrini.

67- Federico Pelli.

68- Jose Peluc.

69- Luis Petri.

70- Lorena Petrovic.

71- Luis Picat.

72- Maria Celeste Ponce.

73- Manuel Quintar.

74- Verónica Razzini.

75- Valentina Ravera.

76- Adrián Ravier.

77- Karen Reichardt.

78- Gastón Riesco.

79- Gonzalo Roca.

80- Laura Rodríguez Machado.

81- Miguel Rodríguez.

82- Juliana Santillan.

83- Santiago Santurio.

84- Laura Soldano.

85- Yamile Tomassoni.

86- Rubén Darío Torres.

87- Anibal Tortoriello.

88- Federico Tournier.

89- César Treffinger.

90- Hernán Urien.

91- Patricia Vásquez.

92- Andrea Vera.

93- Gino Visconti.

94- Lorena Villaverde.

95- Carlos Zapata.

Unión por la Patria (93)

600x400_gerardo-martinez-1019068-115056
Gerardo Martínez sigue al frente del bloque de UxP

Gerardo Martínez sigue al frente del bloque de UxP

1- Hilda Aguirre.

2- Ernesto “Pipi” Ali.

3- Felipe Andino.

4- Javier Andrade.

5- Jorge “Koky” Araujo Hernández

6- Martín Aveiro.

7- Marcelo Barbur.

8- Luis Basterra.

9- Gustavo Bordet.

10- Alejandrina Borgatta.

11- Santiago Cafiero.

12- Cecilia Campitelli del Dib.

13- Julieta Campo.

14- Lucía Cámpora.

15- Florencia Carignano.

16- Sergio Casas.

17- Carlos Castagneto.

18- Jorge “Koki” Chica.

19- Carlos Cisneros.

20- Ricardo Daives.

21- María Graciela De la Rosa.

22- Fernanda Díaz.

23- Sergio Dolce.

24- Gabriela Estevez.

25- Emir Félix.

26- Abelardo Ferrán.

27- Andrea Freites.

28- Sebastián Galmarini.

29- Teresa García.

30- Diego Giuliano.

31- José Glinsky.

32- José Gómez.

33- Juan Grabois.

34- Ramiro Gutiérrez.

35- Raúl Hadad.

36- Itai Hagman.

37- Ana María Ianni.

38- Máximo Kirchner.

39- Moira Sancho.

40- Aldo Leiva.

41- Cecilia López Pasquali de Balmaceda.

42- Jimena López.

43- Juan Pablo Luque.

44- Marcelo Mango.

45- Paco Manrique.

46- Laura Marclay.

47- Varinia Marín.

48- Juan Marino.

49- Germán Martínez.

50- Guillermo Michel.

51- Fernanda Miño.

52- Juan Carlos Molina.

53- Matías Molle.

54- Roxana Monzón.

55- Cecilia Moreau.

56- Hugo Moyano.

57- Jorge Mukdise.

58- Estela Neder.

59- Kelly Olmos.

60- Blanca Osuna.

61- Sergio Palazzo.

62- Claudia Palladino.

63- Graciela Parola.

64- Gabriela Pedrali.

65- Paula Penacca.

66- Horacio Pietragalla.

67- Lorena Pokoik.

68- Luciana Potenza.

69- Agustina Propato.

70- Ariel Rauschenberger.

71- Santiago Roberto.

72- Agustín Rossi.

73- Marina Salzmann.

74- Nancy Sand.

75- Sabrina Selva.

76- Adriana Serquis.

77- Vanesa Siley.

78- Guillermo Snopek.

79- Julia Strada.

80- Jorge Taiana.

81- Rodolfo Tailhade.

82- Caren Tepp.

83- Agustín Tita.

84- Pablo Todero.

85- Victoria Tolosa Paz.

86- Nicolás Trotta.

87- Eduardo Valdes.

88- María Elena Velázquez.

89- Luana Volnovich.

90- Hugo Yasky.

91- Pablo Yedlin.

92- Natalia Zaracho.

93- Christian Zulli.

Provincias Unidas (18)

1- Lourdes Arrieta.

2- Jorge Avila.

3- Carolina Basualdo.

4- Juan Brugge.

5- Sergio Capozzi.

6- Mariela Coletta.

scaglia
Gisela Scaglia encabezará el bloque de Provincias Unidas

Gisela Scaglia encabezará el bloque de Provincias Unidas

7- Pablo Farias.

8- Pablo Juliano.

9- Ignacio García Aresca.

10- Carlos Gutiérrez.

11- Martín Lousteau.

12- José Núñez.

13- Esteban Paulón.

14- Jorge Rizzotti.

15- Gisela Scaglia.

16- Juan Schiaretti.

17- Alejandra Torres.

18- María Inés Zigarán.

Encuentro Federal (2)

1- Miguel Ángel Pichetto.

2- Nicolás Massot.

Coalición Cívica

1- Maximiliano Ferraro.

2- Mónica Frade.

PRO + UCR y aliados (22)

1- Martín Ardohain.

2- Emmanuel Bianchetti.

3- Fernando De Andreis.

4- María Florencia De Sensi.

5- Daiana Fernández Molero.

6- Alejandro Finocchiaro.

7- Alicia Fregonese.

8- Antonela Giampieri.

9- Álvaro González.

10- Cristian Ritondo.

11- Javier Sánchez Wrba.

12- Martín Yeza.

13- Guillermo Agüero.

14- Gerardo Cipolini.

15- Diógenes González.

16- Lisandro Nieri.

17- Darío Schneider.

18- Pamela Verasay.

19- Oscar Zago (MID).

20- Eduardo Falcone (MID).

21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Innovación Federal (7)

1- Alberto Arrúa.

2- Bernardo Biella.

3- Oscar Herrera Ahuad.

4- Pablo Outes.

5- Yamila Ruíz.

6- Daniel Vancsik.

7- Yolanda Vega.

Independencia (3)

1- Gladys Medina.

2- Elia Fernández de Mansilla.

3- Agustín Fernández.

Coherencia (3)

1- Claudio Álvarez.

2- Marcela Pagano.

3- Gerardo González.

Elijo Catamarca (3)

1- Sebastián Nóblega.

2- Fernando Monguillot.

3- Fernanda Ávila.

FIT (4)

1- Myriam Bregman.

2- Nicolás del Caño.

3- Romina del Plá.

4- Néstor Pitrola.

Producción y Trabajo (2)

1- Nancy Picón Martínez.

2- Carlos Jaime Quiroga.

Defendamos Córdoba (1)

1- Natalia De la Sota.

La Neuquinidad (1)

1- Karina Maureira.

Partido Justicialista (1)

1- Jorge “Gato” Fernández.

