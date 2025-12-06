La Capital | Economía | reforma laboral

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La nueva propuesta de reforma laboral repite las mismas recetas, que no lograron reducir el mercado informal ni mejorar la productividad. La evidencia histórica

Cristian A. Modolo / Economista - Docente de la UBA y UNR - Ex secretario de Ingresos Públicos de la Nación

Por Cristian A. Modolo / Economista - Docente de la UBA y UNR - Ex secretario de Ingresos Públicos de la Nación

6 de diciembre 2025 · 06:15hs
El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado

El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado, inclusivo y productivamente consistente.

Vivimos tiempos acelerados. Tal velocidad desarrollamos que no podemos apreciar ni el paisaje ni recordar los tiempos transcurridos. Y repetimos una y otra vez las “mismas propuestas de soluciones” para “los mismos viejos problemas”. ¿Hasta cuándo vamos a repetir las mismas preguntas? ¿Qué nos falta observar para entender qué tenemos que hacer? Reflexiones espontáneas para presentar un tema, crítico, de nuestra geografía que anticipamos será un fracaso: la nueva modernización laboral. Lo único que tiene de nuevo es la semántica puesto que reemplazaron la palabra “reforma” por "modernización” en la propuesta oficial.

En el octavo intento de cambiar las reglas de juego del mercado laboral, vemos, a la luz de los resultados, la inutilidad de solucionar, por esta vía el problema de la informalidad laboral. La historia y las estadísticas lo confirman.

Resumimos de manera sintética los distintos ciclos de flexibilización y re-regulación laboral en la Argentina entre 1976 y 2023, permitiendo identificar patrones repetitivos de reforma, crisis y contrarreforma. El primer punto notable es que las oleadas de flexibilización suelen coincidir con contextos de ajuste macroeconómico, debilitamiento del empleo y búsqueda por mejorar la competitividad por vía de la reducción de costos laborales. Esto sugiere una tendencia histórica a utilizar el derecho laboral como variable de ajuste ante desequilibrios económicos, más que como instrumento de política productiva de largo plazo.

El trabajo ciclo por ciclo

El período 1976–1983, bajo dictadura militar, constituye la fase más extrema: las leyes 21.297 y 22.105 avanzaron sobre la reducción de derechos laborales, debilitamiento de los convenios colectivos y represión sindical. Este ciclo no puede interpretarse únicamente como flexibilización económica, sino como un rediseño institucional para desestructurar el poder colectivo del trabajo. La ausencia de instituciones democráticas impidió cualquier resistencia organizada y dejó como legado una estructura salarial deteriorada y fuerte segmentación.

En 1991–1995, en el contexto del Plan de Convertibilidad, la aprobación de las leyes 24.013 y 24.465 impulsó contratos temporales, períodos de prueba ampliados y modalidades precarias de contratación. La narrativa oficial vinculaba flexibilización con creación de empleo, pero la evidencia mostró resultados mixtos: se generó empleo en el corto plazo, aunque altamente informalizado y poco estable. Este período se caracterizó por políticas orientadas a contener el costo laboral como complemento del tipo de cambio apreciado y la apertura comercial.

La tercera ola, 1998–2000, con leyes 25.013 y 25.250, profundizó la agenda flexibilizadora: menores indemnizaciones, incentivos para acuerdos por empresa y descentralización de la negociación colectiva. Sin embargo, estas reformas se implementaron en plena recesión, lo que impidió que generaran empleo sostenido. El énfasis volvió a colocarse en abaratar despidos como supuesto mecanismo para dinamizar la contratación, sin evidencia empírica robusta que respaldara ese vínculo.

>> Leer más: Advierten que el proyecto de reforma laboral tensa la protección de los derechos laborales

En 2004, con la Ley 25.877, se observa un giro importante hacia la re-regulación y el fortalecimiento sindical. El retorno del crecimiento económico, la expansión del empleo formal y la mejora del salario real durante esta fase sugieren que la mejora en las condiciones laborales no fue incompatible con la expansión económica; por el contrario, estuvo asociada a un modelo basado en demanda interna y recuperación del poder adquisitivo. Esta etapa refuerza la hipótesis de que la institucionalidad laboral puede contribuir al desarrollo si se articula con políticas macroeconómicas y productivas consistentes.

Siempre la flexibilización

Finalmente, entre 2015 y 2019, se registran decretos de alcance parcial orientados a la desburocratización y a intentos de reforma laboral integral que nunca se concretaron plenamente por falta de consenso político y social. El contexto de estanflación, endeudamiento y caída del empleo limitó la efectividad y viabilidad política de una flexibilización profunda.

En síntesis, la historia evidencia que la flexibilización laboral en Argentina ha sido cíclica, reactiva y contradictoria. Las reformas orientadas exclusivamente a reducir costos laborales no han logrado por sí mismas generar empleo sostenible ni mejorar la productividad. Sólo sirve para redistribuir los pocos puestos formales existentes. Incluso, en varios períodos coexistieron con desempleo elevado, informalidad persistente y conflictividad social. Las etapas de re-regulación, especialmente la de 2004 en adelante, muestran que el fortalecimiento de instituciones laborales puede ser compatible con la expansión económica cuando está acompañado de políticas macroeconómicas coherentes.

Este recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado, inclusivo y productivamente consistente.

Noticias relacionadas
El mandatario provincial dijo que la reforma laboral debe favorecer al interior.

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"

reforma laboral: la iglesia rosarina cuestiona el rumbo de milei

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Reforma. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran. 

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Roald Coco Báscolo, el hombre elegido por Maximiliano Pullaro para estar al frente del Ministerio de Trabajo a partir del 10 de diciembre.

Ley tributaria: Báscolo aseguró que la iniciativa en Santa Fe "es disruptiva a nivel nacional"

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

El Indio Solari, a corazón abierto: Felicidad sería no tener esta enfermedad y poder subirme a un escenario

El Indio Solari, a corazón abierto: "Felicidad sería no tener esta enfermedad y poder subirme a un escenario"

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord