Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

Fue en la Nº 1.223 El Buen Samaritano. Entre otros objetos sustraídos del establecimiento, figura la bomba de agua de los baños

Personal policial junto a una de las autoridades de escuela El Buen Samaritano que sufrió un grave robo anoche

El robo en la escuela fue descubierto este miércoles cuando la primera portera llegó a trabajar

Sin clases. La Escuela El Buen Samaritano tuvo que suspender la actividad por el robo de la bomba de agua

La Escuela Nº 1.223 El Buen Samaritano , ubicada Perdriel al 1700, en la zona norte de Rosario , fue blanco de episodio que combinó vandalismo con robos , y por esa situación las autoridades resolvieron no suspender las clases durante el turno mañana.

Los delincuentes ingresaron durante el día feriado al edificio donde funciona la escuela secundaria . El robo fue descubierto este miércoles, poco después de las 6.30, por una de las porteras que llegó para cumplir con sus tareas habituales.

La empleada enseguida detectó una situación irregular y comprobó que una de los sectores afectados por los delincuentes fue la sala celadores. De inmediato realizó la denuncia a la Policía.

Según la información preliminar, los delincuentes se llevaron un espejo del baño de hombres y la bomba de agua, con lo cual ese lugar ya no contaría con el suministro de ese vital elemento.

El buen samaritano 2 El robo en la escuela fue descubierto este miércoles cuando la primera portera llegó a trabajar Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

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Toda esa situación se daba cuando los primeros alumnos comenzaban a llegar al establecimiento. Fue así que la primera decisión que tomaron las autoridades fue la de suspender las clases por falta de agua en los baños.

robo escuela Personal policial junto a una de las autoridades de escuela El Buen Samaritano que sufrió un grave robo anoche Imagen captura de El Tres TV

No estaba claro si esa decisión se mantendrá para el turno tarde, todo dependerá de si se puede reemplazar la bomba sustraída. Según un informa de El Tres TV, desde el establecimiento hicieron saber que los padres y alumnos serán informados mediante los contactos por WhatsApp.