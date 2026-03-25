Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades En pleno análisis del gobierno de las propuestas de las dragadoras, la actual concesionaria pide la descalificación de su competidora por 14 anomalías Por Facundo Borrego 25 de marzo 2026 · 11:51hs

Foto gentileza La draga Afonso de Albuquerque de la belga Jan De Nul opera en la hidrovía desde hace 30 años.

En el marco de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Hidrovía, la empresa Jan De Nul (JDN) que actualmente es la cocnesionaria y compite para mantenerse presentó una serie de observaciones críticas contra la oferta de su competidora, DEME NV (Dredging, Environmental & Marine Engineering), solicitando su descalificación inmediata tras la apertura del "sobre 1".

Vale recordar que después de 30 años vuelve a licitarse la vía navegable tras varias prórrogas y una estatización en la administración de la misma, aunque siempre se mantuvo la empresa belga sin problemas de mantenimiento operativo.

De los tres oferentes quedarían solo dos en la competencia, Jan De Nul y DEME, ya que la brasilera DTA Engenharia fue descalificada por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta requerida. Sin embargo, si la moción de Jan De Nul avanza, la dejaría como única oferente.

Hidrovía y lo que viene El gobierno nacional se encuentra en la evaluación del sobre uno, que contiene los antecedentes legales, económicos y los requisitos técnicos mínimos. El que pase esta etapa será evaluado en el sobre dos, por su plan de trabajo y los antecedentes técnicos. Este es el más importante según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El sobre tres y último filtro analiza la propuesta económica con la cotización de la tarifa básica del peaje.

Según los documentos presentados, JDN sostiene que la oferta de DEME incumple diversos requisitos técnicos, legales y económicos previstos en el pliego y condiciones. Hay 14 puntos que cuestionan. A continuación, se resumen los puntos clave del reclamo: Garantía de oferta inválida: La garantía presentada por DEME no es "incondicional", ya que supedita el pago a la discrecionalidad del banco ante posibles restricciones cambiarias, lo que desnaturaliza la seguridad exigida por el Estado.

La garantía presentada por DEME no es "incondicional", ya que supedita el pago a la discrecionalidad del banco ante posibles restricciones cambiarias, lo que desnaturaliza la seguridad exigida por el Estado. Falsedad en declaración jurada: Se acusa a DEME de declarar como propios volúmenes de dragado de un proyecto en el que también participó JDN, pero con cifras que superan ampliamente la realidad ejecutada por la firma belga. Es decir, el volumen dragado es mucho menor al declarado.

Se acusa a DEME de declarar como propios volúmenes de dragado de un proyecto en el que también participó JDN, pero con cifras que superan ampliamente la realidad ejecutada por la firma belga. Es decir, el volumen dragado es mucho menor al declarado. Contradicciones en antecedentes: Los volúmenes manifestados en su declaración jurada no coinciden con los certificados de obras presentados para proyectos en el Elba, el Mar del Norte y el Canal Martín García, entre otros.

Los volúmenes manifestados en su declaración jurada no coinciden con los certificados de obras presentados para proyectos en el Elba, el Mar del Norte y el Canal Martín García, entre otros. Incumplimientos económicos y financieros: DEME no cumpliría con el patrimonio neto mínimo exigido (300 millones de dólares) ni con los niveles de facturación (450 millones de dólares) requeridos por el pliego para el último ejercicio.

DEME no cumpliría con el patrimonio neto mínimo exigido (300 millones de dólares) ni con los niveles de facturación (450 millones de dólares) requeridos por el pliego para el último ejercicio. Falta de documentación técnica: La oferta no incluyó las declaraciones juradas obligatorias sobre volúmenes mensuales arrastrados ni los certificados correspondientes.

La oferta no incluyó las declaraciones juradas obligatorias sobre volúmenes mensuales arrastrados ni los certificados correspondientes. Equipamiento por debajo del estándar: DEME propuso la draga "Mellina", cuya potencia es inferior a los 4000W mínimos exigidos. Además, sus certificados de equipos carecen de las auditorías anuales de vigencia.

DEME propuso la draga "Mellina", cuya potencia es inferior a los 4000W mínimos exigidos. Además, sus certificados de equipos carecen de las auditorías anuales de vigencia. Inconsistencias en saldos: El saldo presentado en la oferta difiere del publicado oficialmente en el Banco Nacional de Bélgica, incumpliendo el requisito de transparencia del PBC.

El saldo presentado en la oferta difiere del publicado oficialmente en el Banco Nacional de Bélgica, incumpliendo el requisito de transparencia del PBC. Omisión de datos sobre refulados: Los documentos de DEME no permiten distinguir qué porcentaje de su volumen de dragado corresponde a obras de relleno, un dato esencial para el cálculo exigido en la licitación.

Los documentos de DEME no permiten distinguir qué porcentaje de su volumen de dragado corresponde a obras de relleno, un dato esencial para el cálculo exigido en la licitación. Error en la presentación formal: La oferta fue cargada al sistema por un representante no autorizado (Cristian Pablo Lacoste), violando el artículo 20 del PBC, que exige que el trámite sea realizado exclusivamente por el apoderado designado (Steven Bouckaert). Por estos motivos, la impugnación concluye que la oferta de DEME debe ser declarada inadmisible y rechazada por el Estado.