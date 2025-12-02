La Capital | Política | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó aún más la disputa con la AFA

La senadora electa cuestionó la cercanía entre Messi y Tapia. El gobierno teme que el capitán intervenga y complique la ofensiva oficial contra la AFA

2 de diciembre 2025 · 14:16hs
Bullrich dijo tener "dudas" sobre el vínculo entre Messi y Tapia

Bullrich dijo tener "dudas" sobre el vínculo entre Messi y Tapia

La tensión entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un capítulo inesperado. Patricia Bullrich se refirió públicamente a Lionel Messi y deslizó que debería alejarse de Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de la ofensiva del Gobierno nacional contra el presidente de la AFA.

La senadora electa habló en A24 y dejó entrever que la relación personal entre Messi y Tapia preocupa al oficialismo. Asesores libertarios temen que el capitán de la selección intervenga y salga a respaldar a Tapia, lo que complicaría la estrategia oficial.

“Quiero ver hasta cuándo”: las frases que encendieron la polémica

Bullrich fue consultada sobre el vínculo entre Messi y Tapia y respondió con un tono sugestivo: “Me gustaría saber hasta cuándo. No sé, no sé”.

Luego agregó que el gobierno espera que Messi y sus compañeros “empiecen a tomar distancia” del presidente de la AFA.

La senadora también se refirió al sorteo del Mundial de Clubes, previsto para el 5 de diciembre, y deslizó dudas sobre si Messi mostrará apoyo públicamente: “Quiero ver qué pasa el 5 cuando se haga el sorteo. Quiero ver si es eso que se plantea de que Messi es tan amigo. Me gustaría verlo. Tengo dudas”.

>> Leer más: Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Bullrich pareció no tener en cuenta que Messi no estará presente en ese acto porque al día siguiente disputará la final de la MLS.

La exministra de Seguridad aclaró que no tiene información concreta, pero sostuvo que el capitán suele tomar distancia cuando percibe irregularidades: “Messi siempre ha sido una persona que cuando ha visto que hay algo raro, se ha alejado. Es una intuición, no tengo ninguna información”.

Bullrich cuestionó además la cercanía entre Tapia y el plantel campeón del mundo: “Me gustaría ver si, en medio de tantos temas que involucran escándalos, Messi se mete en el medio o se corre”.

El temor en la Casa Rosada: un posible gesto público del capitán

Según medios especializados en política, hay preocupación en el gobierno por una eventual intervención de Messi. El capitán mantiene una relación personal con Tapia y, de acuerdo a fuentes libertarias, un gesto de respaldo podría debilitar la embestida oficial.

Esa posibilidad ya tuvo impacto internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó públicamente a Tapia, lo que agregó presión sobre la estrategia del oficialismo.

A pesar de las recomendaciones de sus asesores, el presidente Javier Milei mantuvo su ofensiva contra Tapia en redes sociales y dejó trascender que podría avanzar contra la AFA después del Mundial 2026.

