Cristina Kirchner internada por apendicitis: qué dice el tercer parte médico

La expresidenta está alojada en el Sanatorio Otamendi desde el sábado, cuando ingresó con un cuadro de apendicitis y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente

Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi mientras continúa con su recuperación tras ser intervenida quirúrgicamente tras presentar un cuadro compatible con apendicitis. La expresidenta se encuentra “dentro de los parámetros esperables” y no se registró fiebre, según indicaron desde la clínica.

El último parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi, que lleva la firma de la directora médica Marisa Lanfranconi , indica que Cristina Fernández de Kirchner “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

En tanto, el equipo médico del sanatorio aplica un “tratamiento antibiótico endovenoso” y mantiene “el drenaje peritoneal” . Además, expresaron que su evolución está “dentro de los parámetros esperables para el cuadro” por cual fue intervenida quirúrgicamente el sábado. Por último, el comunicado aseguró que Fernández de Kirchner no presenta fiebre y que continuará “internada hasta completar el tratamiento pertinente”.

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia este sábado al Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, desde su departamento en San José 1111, donde fue operada para revertir el cuadro de apendicitis que padece.

Las primeras informaciones indicaron que un grupo de médicos atendió a la exmandataria en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una primera revisación, se decidió que lo mejor era realizar el traslado para poder hacer estudios adicionales. El procedimiento tuvo lugar con la autorización judicial correspondiente.

Luego de los exámenes de rigor, el equipo médico diagnosticó un cuadro de apendicitis, lo que motivó su internación para una cirugía. El entorno de CFK transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa Vialidad.

Militantes acompañan a Cristina Kirchner

Militantes kirchneristas mantienen una vigilia durante la operación de apendicitis a la que fue sometida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cristina, siempre con vos", "siempre con Cristina", "fuerza, Cristina", "Argentina con Cristina" y "te queremos mucho" fueron algunas de las leyendas desplegadas en afiches y banderas frente al sanatorio.

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte del lugar en el que se encontraban apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".