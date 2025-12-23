La Capital | La Ciudad | barco

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

La mítica embarcación que hacía los tradicionales viajes a las islas retomará su actividad. Se recupera una herramienta crucial para impulsar el turismo local

Por Lucas Ameriso

23 de diciembre 2025 · 06:10hs
El Barco Ciudad de Rosario fue motor del turismo local por más de 50 años. La embarcación permanece amarrada en el canal La Lechiguana en la Isla El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario soltará amarras en breve, y volverá a la actividad. La nave emblema del turismo fluvial por las islas entrerrianas ya tiene nuevos dueños. Así lo confirmó Haydée Oficialdegui, la vendedora de un buque que surcó tres generaciones familiares y ahora emprende nuevos rumbos. "Si se iba al Paraguay con un interesado que tenía, me moría. Estoy feliz de que se quede en Rosario y en manos de jóvenes con mucho empuje, ganas y ideas nuevas. Seguro será un boom. Se vienen nuevos aires para el río", dijo exultante a La Capital.

El barco navegó las aguas entre las costas rosarinas y entrerrianas durante 50 años y es parte del patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, la pandemia le jugó una mala pasada, y las sucesivas crisis lo dejaron amarrado en un canal del Paraná Viejo a la espera de un futuro mejor.

Sin embargo, y luego de meses de incertidumbres y semanas de negociaciones, la voz al teléfono de Oficialdegui sonaba cargada de alegría. "Se vendió el barco", le dijo a este diario, para agregar: "Lo compraron tres muchachos de unos 40 años, amigos y amantes del río que se enteraron por la nota de La Capital, me contactaron y bueno, finalmente se los vendí".

Algarabía, también nostalgia pero sobre todo alivio. Los tradicionales dueños de la embarcación no podían afrontar una costosa revisión para retomar los viajes turísticos y su destino fue entregarlo a otras manos.

El barco Ciudad de Rosario espera la definición de su futuro en la zona del Charigüé.

El barco en manos jóvenes y rosarinas

"Me da mucha angustia y dolor, pero no me queda otra opción que venderlo. Es patrimonio de Rosario y me encantaría que quedara acá, pero lamentablemente no lo puedo sostener", le había dicho en septiembre pasado la angustiada propietaria. "Hoy, la realidad me hizo una sonrisa. Son tres amigos de unos 40 años que se interiorizaron con la nota del diario, se comunicaron conmigo, hablamos y fuimos marchando de a poco a concretar la semana pasada la venta. Tienen ganas, son de Rosario, me contaron muy buenas ideas para explotar el turismo. Vieron el barco y se emocionaron con ponerlo en marcha", contó Oficialdegui, quien mantuvo en reserva algunos datos de los compradores hasta que circule la noticia. "Puedo decir que son amantes del río, cada uno tiene embarcación y me reiteraron varias veces que me iban a cuidar el Ciudad de Rosario", expresó sonriente.

La familia venía trabajando bien hasta que la pandemia de 2020 le puso un freno a los paseos. Y luego la bajante histórica y pronunciada que se extendió hasta bien entrado el 2022 rompió todas las ecuaciones financieras para el emprendimiento. El toque de gracia fue el cumplimiento del certificado de navegación que requiere el barco (un monitoreo obligatorio cada cuatro años en tierra) que, amén de las prórrogas solicitadas, no pudieron obtener. Cumplir el requisito tenía un costo de unos 45 mil dólares. Los dueños en aquel entonces se dedicaron a pagar a los 12 empleados los compromisos laborales, pero las cuentas no cerraban. Otros factores dificultaron la situación: el río en su mínima expresión y un cupo del 40% de los 335 pasajeros de capacidad total.

Mensaje a las autoridades

"Ahora, me encontré con estos tres muchachos que me dijeron que era imposible que desapareciera el barco, por su historia y por su potencial", narró Haydée, para mostrar nuevamente su deseo que el Estado acompañe y apoye lo que constituye una herramienta turística clave para ofrecerle a los visitantes que llegan a la ciudad. "Me encantaría que Municipalidad, provincia, Ente Turístico de Rosario (Etur), Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) colaboren para que la ciudad sea integralmente turística. Que a esos chicos les abran las puertas, los ayuden porque quieren hacer cosas en el río y es gente muy responsable", pidió.

Ciclo terminado para Haydée que a sus 70 años atesora miles de anécdotas familiares arriba del barco. "Será como un hijo que ya es grande, creció y vive solo. Lo puedo visitar. Es mi vida, fueron 54 años. Lo amamos, y nos ofrecimos a ayudar en todo lo que podamos. Acá lo importante es que vienen nuevos tiempos para el Paraná, para el barco y para los rosarinos y turistas", marcó.

En medio de las negociaciones y ofertas hubo propuestas de otras latitudes. Una de Corrientes y otra de Paraguay bastante firme. "Yo estoy feliz que se quede acá, que lo sigamos disfrutando, era lo que más me importaba. Habíamos tenido un oferta de un país limítrofe, pero me tiraba el corazón, no quería que se lo llevaran y no verlo nunca más. Dios nos ayudó para que estos jóvenes vieran la nota y se pusiera todo en marcha", insistió.

Cierre feliz de una etapa

Ahora quedan ajustes, detalles. Cumplir la revisión técnica a cargo de los compradores y con la habilitación, salir a flote. "Les entrego las llaves feliz, cierro una etapa de mi vida", le dijo a este diario emocionada.

El Ciudad de Rosario zarpó por primera vez en febrero de 1971. Una década antes, su mentor y pionero, Raúl Oficialdegui, padre de Haydée lo había comprado como barco de bandera brasileña en desuso con la idea de desarmarlo y reconstruirlo de cero. Antes de su primera travesía en el río, estuvo entre 1964 y el 71 construyéndose a nuevo en el astillero Riguetti, frente al Gigante de Arroyito, y se consagró como la primera embarcación hecha a nuevo en la ciudad.

Con dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar, pista de baile y capacidad para unos 300 pasajeros el barco fue el pionero del turismo fluvial. Posee 31 metros de eslora y 6,45 de manga, salones, bar americano, pista de baile alfombrada y aire acondicionado.

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

