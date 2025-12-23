La Capital | La Ciudad | Comercios

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para las vísperas de las fiestas

23 de diciembre 2025 · 15:16hs
Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Con el 24 y el 31 de diciembre cada vez más cerca, ya se confirmó cómo van a funcionar los comercios de Rosario durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo, respectivamente. Vale recordar que ninguna de las dos jornadas es feriado, pero se desplegará un horario especial para asegurar que los trabajadores puedan festejar las fiestas.

A través de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER) se estableció una hora límite para el funcionamiento de los comercios durante las dos jornadas festivas.

Cómo funcionarán los comercios rosarinos el 24 y el 31

Según lo acordado por Casar y AER, los locales comerciales funcionarán el 24 y el 31 hasta las 17 de la tarde. Luego de esa hora, bajarán sus persianas.

De esta manera, quienes deseen hacer compras de último momento, tanto de regalos como de alimentos, podrán hacerlo con ese horario límite en comercios y supermercados de la ciudad.

Ricardo Diab, el presidente de AER, sostuvo que "es un horario razonable el de las 17 horas para haber hecho las ventas que correspondían a la fecha, y también posibilitarle al trabajador en ese día tan particular que se pueda mover con más tranquilidad". "Para nosotros es un acuerdo razonable y justo”, agregó el referente gremial.

Por otro lado, los comercios atendidos por sus propios dueños, como almacenes, kioscos y locales de cercanía, podrían abrir hasta más tarde, ya que no hay una restricción expresa.

