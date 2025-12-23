La Capital | Información General | José Ignacio

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Una picadura de avispa desencadenó una reacción alérgica severa que dejó al turista al borde del paro. La rápida intervención de médicos, enfermeros, choferes e inspectores le salvaron la vida.

23 de diciembre 2025 · 18:49hs
Lo que debía ser un día tranquilo de descanso en una chacra de José Ignacio, uno de los balnearios más exclusivos del Uruguay, se transformó en una escena límite para un empresario argentino, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de privacidad.

Un detalle mínimo, como una picadura de avispa en el labio, desató en este turista argentino una reacción alérgica severa que, en cuestión de minutos, lo dejó inconsciente y con la presión arterial desplomándose de forma alarmante. El cuadro clínico evolucionó con una velocidad extrema: riesgo inminente de paro cardiorrespiratorio.

Lo que ocurrió después fue una verdadera cadena humana de profesionalismo, temple y compromiso.

El momento crítico: minutos que definieron una vida

Cuando el estado de salud del turista argentino se agravó, la respuesta fue inmediata. Cecilia Rodríguez y Eugenia Cabelli tomaron el control de la situación y coordinaron con precisión cada movimiento.

La enfermera Yamila Díaz y el doctor Leonardo Falcao actuaron con conocimiento y enorme profesionalismo: la administración urgente de adrenalina y otros medicamentos específicos lograron estabilizar al paciente y evitar que entrara en paro cardiorrespiratorio. Cada maniobra resultó decisiva.

En ese mismo operativo se destacó la labor de Cono Menchaca, el chofer de la unidad que trasladó al empresario argentino al Sanatorio Mautone de Maldonado, cuya actuación excedió con creces la de un simple conductor: colaboró activamente en el traslado, sostuvo la calma del entorno y acompañó el proceso médico como parte integral del equipo.

También fue clave la presencia de Leandro Gómez, quien asistió en los momentos más delicados del episodio.

Una carrera contra el tiempo rumbo a Maldonado

Con el paciente ya estabilizado, el traslado urgente al Sanatorio Mautone de Maldonado se convirtió en una verdadera carrera contrarreloj. Allí volvió a aparecer el valor silencioso de quienes cumplen su tarea sin aplausos: los inspectores Rodrigo López y Alejandro Furtado, que abrieron paso al móvil sanitario, despejaron el camino y garantizaron una llegada rápida al centro médico.

Cada eslabón de esa cadena fue vital.

Hoy, el empresario argentino está fuera de peligro. Pero su historia dejó una enseñanza poderosa: en situaciones extremas, cuando el cuerpo falla y el miedo puede paralizar, emergen personas comunes que actúan de manera extraordinaria para salvar una vida. Profesionales de la salud, trabajadores del transporte, agentes de tránsito, ciudadanos comprometidos. Héroes anónimos que, en esta historia, fueron la diferencia entre la tragedia y la esperanza.

