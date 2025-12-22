Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Carlos Quintana e Ignacio Malcorra

El experimentado arquero habría aceptado la oferta que le hizo Central. Carlos Quintana también seguiría e Ignacio Malcorra por ahora es una incógnita

Central les hizo una oferta económica a los tres experimentados jugadores cuyo vínculo vence el 31 de diciembre: Jorge Broun , Carlos Quintana e Ignacio Malcorra . Y aunque no hay nada oficial todavía, el arquero ya la habría aceptado y por lo tanto continuará. El defensor seguramente también y Nacho es la incógnita hoy.

La dirigencia canalla comunicó que a los tres futbolistas les hizo una oferta económica para que continúen, mejorando los contratos que tenían. Por lo tanto, quedaba claro que la decisión del club era que continuaran, a menos que supieran que alguna de ellas resultaría insuficiente.

Pero aunque no se comunicó nada oficialmente, Broun es el que aceptó la propuesta y por lo tanto continuará en el club, seguramente con la idea de cerrar su carrera en Arroyito.

Este año Fatu cumplirá 40 años y parecía obvio que un jugador surgido de la cantera canalla aspira a terminar su carrera en el club, mucho más con todo lo que hay por delante, como la disputa de una nueva Copa Libertadores y la chance de sumar dos estrellas en la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones. Y junto a Ángel Di María.

>>Leer más: Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Se queda Jorge Broun, ¿y Ledesma?

Habrá que ver si la continuidad de Broun frena la llegada de Jeremías Ledesma. Este jueves circuló un tuit de una cuenta falsa del arquero, donde se lo veía con una camiseta canalla.

En tanto, Quintana también tiene el contrato sobre la mesa pero en su caso además aún debe completar la recuperación de la fractura de tobillo izquierdo producida a fines de setiembre. Por lo que todo hace pensar que se queda sí o sí. El Pelado cumplirá en febrero 38 años.

Y la situación de Malcorra es que la más dudas genera, por cuanto es el jugador sobre el que más circularon rumores de acercamiento a otros clubes.

En ese sentido, Unión, Argentinos Juniors (que jugará fase previa de Copa Libertadores), Banfield y Gimnasia se posicionaron en su radar y falta saber qué decisión tomará el 10 canalla.

Parece que en todas estas decisiones de prolongar sus contratos, la dirigencia talló fuerte más allá de lo que piense Jorge Almirón, el nuevo entrenador. Una continuidad está definida, hay que esperar por las otras dos.