Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

El Guapo sumó su primer refuerzo en pleno parate. Se trata de un delantero de 22 años que disputó en octubre el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

23 de diciembre 2025 · 15:40hs
Barracas Central tendrá un delantero que enfrentó a Lionel Messi en octubre

Barracas Central tendrá un delantero que enfrentó a Lionel Messi en octubre

El fútbol argentino se encuentra en receso. Mientras los clubes ingresan lentamente al mercado de pases, otros cierran los primeros refuerzos. Como es el caso de Barracas Central que fue hasta una singular liga en busca de su primera incorporación: Wilfredo Rivera.

Rivera fue anunciado por el club rojo y blanco como su primera cara nueva para el 2026. El delantero de 22 años llega de la Academia Quintana, equipo campeón del torneo apertura de Puerto Rico. El club argentino que disputará la Copa Sudamericana el próximo año puso los ojos sobre el jugador, que ya vistió la camiseta de su selección en más de 20 partidos.

El atacante hizo inferiores en Jacksonville Armada y la academia de Orlando City, en esta última franquicia llegó a jugar en la primera división de la MLS. También pasó por el Indy Eleven de Indiana. Tras varias cesiones recaló en el equipo de Puerto Rico donde jugó seis meses y logró anotar 11 goles en 11 partidos.

Jugador de selección para Barracas Central

Con su corta edad, Wilfredo Rivera se convirtió en un puesto fijo en las últimas convocatorias de la selección de Puerto Rico, el estado de Estados Unidos que participa de manera particular de las eliminatorias mundialistas por la Concacaf.

En total, Rivera suma 25 partidos en “Los Boricuas” y ya anotó cinco goles y ofreció siete asistencias. El nuevo jugador del Guapo formó parte del equipo puertorriqueño que enfrentó a la selección argentina en octubre de 2025.

Esa noche, el conjunto de Scaloni goleó 6 a 0, pero el delantero que jugará en Barracas Central se llevó una foto con Lionel Messi y escribió: "Cuando vi al tipo ese, no tengo que decir su nombre, se sintió como un juego, como si estuviera jugando al Fifa, pero cuando lo veo ahí... Sin palabras. Fue un orgullo muy grande no solo para mí, sino que también para Puerto Rico. Nunca me voy a olvidar de esto".

