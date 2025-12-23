Narcotráfico: hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos La única persona que iba en el vehículo quedó detenida tras una inspección de rutina realizada este martes a la madrugada. 23 de diciembre 2025 · 10:10hs

La Policía provincial detectó, en un operativo de rutina, alrededor de cuatro kilos de cocaína que eran transportados en un auto. El hallazgo se produjo este martes a las 2.15 de la madrugada, en el control policial ubicado sobre la autopista a Buenos Aires, a la altura del peaje en General Lagos.

Según indicaron fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la droga era transportada en un automóvil Volkswagen Scirocco que provenía de Buenos Aires y fue hallada durante una inspección de rutina luego de que el conductor pasara por el peaje.

De acuerdo con los voceros consultados, al mando del auto iba Diego A., un hombre de unos 50 años , quien manifestó a los policías que se dirigía hacia Rosario, más precisamente a barrio Las Flores. Esa persona, según indicaron las fuentes, se presentó un tanto nerviosa cuando tuvo que presentar sus documentos y por ese motivo los efectivos decidieron realizar una inspección más amplia del automóvil.

incautan cocaina en autopista Bs As01 Así fue como debajo del asiento del acompañante, los policías hallaron una bolsa de supermercado con cuatro ladrillos que, posteriormente, se confirmó eran de cocaína. La droga estaba envuelta en papel film y en la parte superior de cada paquete tenía un rótulo con la inscripción "Millo".

Ante esa novedad, los agentes convocaron a dos testigos y notificaron el hallazgo a la Fiscalía Federal en turno a cargo de Mario Gambacorta, quien dispuso que el conductor del auto quede detenido preventivamente en la Subcomisaría 13ª de General Lagos y que se abra una causa judicial por tráfico de estupefacientes.