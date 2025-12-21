La Capital | Política | Militantes

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

El "aguante" frente al Otamendi, donde operaron a la expresidenta por una apendicitis, mostró numerosas consignas y una gran bandera con la frase: "Nunca caminarás sola"

21 de diciembre 2025 · 19:31hs
Militantes kirchneristas hicieron vigilia durante la operación de apendicitis a la que fue sometida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y este domingo continuaban acampando en los alrededores del sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta.

"Cristina, siempre con vos", "siempre con Cristina", "fuerza, Cristina", "Argentina con Cristina" y "te queremos mucho" fueron algunas de las leyendas desplegadas en afiches y banderas frente al sanatorio.

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte del lugar en el que se encontraban apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".

En la cuadra se encontraba una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza, custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también estaba la Policía de la Ciudad.

Cristina Kirchner sufrió fuertes dolores abdominales este sábado y fue trasladada de urgencia desde su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución —donde cumple arresto domiciliario—, al sanatorio Otamendi, en el que le realizaron una cirugía a causa de apendicitis. El primer parte médico se difundió en la noche y señaló que la exmandataria evolucionaba de manera favorable.

“Ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”, precisaba el parte.

Y añadió que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

Después de la operación se indicó que Cristina Kirchner evolucionaba "sin complicaciones".

