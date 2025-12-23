La Capital | La Ciudad | Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Además, se garantizan guardias en Salud Pública. La recolección de residuos será hasta el mediodía del 24 y se retomará el viernes 26

23 de diciembre 2025 · 14:52hs
La Municipalidad de Rosario informó el funcionamiento de los servicios durante Navidad

La Municipalidad de Rosario informó el funcionamiento de los servicios durante Navidad

La Municipalidad de Rosario informó que, debido a la celebración de la Navidad, el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, algunos servicios se verán modificados. Por tal motivo, se dan a conocer las modalidades que adoptarán las áreas del municipio.

Áreas descentralizadas

El día miércoles 24 los centros municipales de distrito (CMD) atenderán al público sólo hasta las 12, mientras que el jueves 25 permanecerán cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Cabe destacar además que el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias.

Recolección de residuos

Se solicita a vecinas y vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada del jueves 25, a fin de evitar desbordes de contenedores y problemas de higiene en la vía pública.

El miércoles 24, la recolección diurna se prestará en su horario habitual, mientras que el servicio nocturno adelantará su recorrido. Por este motivo, de manera excepcional, se pide sacar los residuos hasta las 12 horas.

El servicio se normalizará a partir de las 00:00 del viernes 26, con operativos intensivos de higiene urbana en toda la ciudad.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos, en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Control y Convivencia

Por el feriado se reforzarán los operativos programados y tareas preventivas y de control durante la medianoche de Navidad. Además, el miércoles 25 desde temprano se intensificarán los controles en los espacios públicos, especialmente en el sector de La Florida.

En este marco, habrá controles fijos en puntos estratégicos de la ciudad, y también móviles. En total, de los operativos participarán más de cien agentes, quienes comenzarán con el despliegue pasada la medianoche.

También se realizarán operativos de tránsito, incluyendo la realización de controles de alcoholemia y narcolemia para prevenir conductas peligrosas en la vía pública. Además se prestará especial atención a la detección y control de fiestas callejeras o clandestinas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y ordenanzas vigentes.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el día miércoles 24 como medio festivo y el jueves 25 como festivo.

Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Unidades de Gestión SUBE

En lo que respecta a la atención de las y los usuarios, funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) bajo el siguiente esquema:

  • Miércoles 24: de 07:00 a 20:00 h
  • Jueves 25: de 10:00 a 20:00 h.

Estacionamiento medido

El martes 23 y el miércoles 24 será gratuito en el perímetro comprendido por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En tanto que el miércoles 25 no estará en funcionamiento.

Carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento ni el miércoles 24 ni el jueves 25 de diciembre.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Polideportivos

Los polideportivos municipales permanecerán abiertos hasta las 12 del miércoles 24, mientras que el jueves 25 estarán cerrados.

La Florida y piletas del Parque Alem

Abrirán sus puertas el miércoles 24 de diciembre de 9 a 18 y el jueves 25 de diciembre de 11 a 20.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Noticias relacionadas
El Barco Ciudad de Rosario fue motor del turismo local por más de 50 años. La embarcación permanece amarrada en el canal La Lechiguana en la Isla El Charigüé

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

El rol de los trapitos generó un fuerte cruce entre la dirigencia peronista bonaerense

Mayra Mendoza, Juan Grabois y un cruce por los "trapitos": qué pasa con los cuidacoches en Rosario

Ante un alerta por calor extremo se deben tomar una serie de recomendaciones, sobre todo para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

el tiempo en rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Policiales

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Ovación
Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos
Ovación

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Policiales
Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos
La Ciudad

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales